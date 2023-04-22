Российскую команду по конкуру не допускали до разминки из-за формы с флагом и гербом

Всадница Дарья Кукушкина сообщила, что российскую команду по конкуру не допускали до разминки на турнире в Ташкенте (Узбекистан) из-за футболок с флагом и гербом страны. Спортсменка сообщила, что в первый день из-за формы с гербом и флагом польский судья попросил спортсменов «не мозолить глаза», а на следующий день появились проблемы с допуском на разминку.

«Как мы и предполагали, вчерашнее происшествие с красными кофтами не последнее. Нас не хотели пускать на разминку вместе с остальными спортсменами, и пока представители нашей команды разбирались с главным судьёй, мы полтора часа то шагали, то стояли (рысить, а тем более галопировать нам запрещал всё тот же главный судья). Изначально нас вообще хотели отправить разминаться на соседнее поле, которое даже не является официальным. Так и быть, разрешил судья остаться на нормальной разминке, но стоя в углу, пока все не разомнутся.

Казалось бы, никаких проблем, персональная разминка для российских спортсменов, но была одна загвоздка: время на подготовку нам выделять не будут. То есть все отпрыгают, а потом сразу же мы, и никто нас ждать не будет. Как мы должны успеть сделать рысь, галоп и прыжки за минуту, главный судья решил не объяснять. Ещё хотелось бы отметить: судья, что объявляет спортсменов на поле, идеально выговаривала имена и фамилии казахских, узбекских и киргизских спортсменов. Но нас решили максимально исковеркать. Я была Дарина Кукушкина», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.