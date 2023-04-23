Экс-тренер Непомнящего: матч выдался ярким и непредсказуемым

Экс-тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, российский шахматист и международный гроссмейстер Владимир Поткин поделился мнением о ходе матча за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
«Матч выдался ярким и непредсказуемым. Трудно было предположить заранее, что в нём будет столько результативных партий, что и Дин, и Ян будут идти на полнокровную борьбу, даже когда позиция не позволяет этого. Такой боевой настрой на игру с открытым забралом идёт от обоих шахматистов с самого начала, и это очень интересно. От обоих требуется максимальная самоотдача каждый день. Китайский спортсмен показывает очень хорошую игру, сильную подготовку. Видно, что для Дина этот матч очень важен, он борется в каждой партии.
Дин Лижэнь применяет в матче очень интересную стратегию. Он старается переманить Яна на тот тип позиций, который ему более знаком, в которых он считается лучшим игроком в мире. Идёт большая психологическая борьба, которая со стороны, может, и не видна», — цитирует Поткина «RT на русском».
Напомним, матч за звание чемпиона мира по шахматам проходит в Астане (Казахстан). Текущий счёт — 5-4 в пользу Непомнящего. Следующая партия пройдёт в воскресенье, 23 апреля. Начало — в 12:00 мск.
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