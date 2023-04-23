Константин Ушаков: «Динамо» было нелегко, Челябинск играет очень чисто и быстро

Главный тренер московского «Динамо» Константин Ушаков прокомментировал победу над челябинским «Динамо-Метар» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Столичная команда нанесла поражение «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (28:26, 28:26, 25:17), выиграла серию – 3-0 и вышла в финал.

«Очень хорошая игра, напряжённая, качественная, с долгими розыгрышами. Думаю, что соперники достойны друг друга. Очень мне понравилась игра.

Получила ли команда нокдаун, когда не очень задалось начало первого сета? Не скажу, что нокдаун. От большого желания сделать всё хорошо пару мячей улетело на сторону соперника. Главное, что нашли в себе силы догнать соперника. Я скажу, что нам было нелегко. Челябинск играет очень чисто и очень быстро, что нам доставляло очень большие проблемы», — приводит слова Ушакова официальный сайт «Динамо-Метар».