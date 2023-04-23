Экс-тренер Непомнящего: в последние дни Ян получал удовольствие от игры

Экс-тренер Непомнящего, российский гроссмейстер Владимир Поткин прокомментировал подготовку команды Яна Непомнящего к десятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, в которой российский шахматист сыграет чёрными фигурами против китайца Дин Лижэня.

«У Дина немного больше возможностей, так как у него в запасе три игры белыми. Но в любом случае тут нельзя строить какую-то долгосрочную стратегию, необходимо играть именно от партии к партии. Сегодня у нас есть цель — завтрашняя игра чёрными, и надо к ней подготовиться, выйти и хорошо отыграть, а потом уже смотреть по ситуации дальше.

Лучшим рецептом всегда будет сыграть против фигур. Да, в той партии, где Ян победил во французской защите, соперник серьёзно понервничал, особенно когда у него осталось мало времени. Он был уже больше сконцентрирован не на позиции, а на часах, думал, как бы побыстрее сделать ход. Но Дин Лижэнь тоже бывает разный, и мы видели, что на следующий день он вышел и здорово сыграл белыми. Поэтому нет, нельзя настраиваться на то, что соперник может нервничать и это повлияет на его принятие решений. Нужно просто действовать против фигур, а если Дин вдруг будет переживать, просто спокойно играть и доводить партию до победы.

Весьма кстати пришёлся выходной после такого напряжённого отрезка, есть время набраться сил и энергии. Это очень важно, так как Дин Лижэнь, имея белые фигуры, всегда выходит на бескомпромиссную борьбу, преподносит какие-то сюрпризы, пытается заманить Яна на свою территорию, где будет более комфортно играть именно ему. Так что важно подойти к этой партии с хорошими эмоциями. Было заметно, что в последние дни Ян получал удовольствие от игры и тех позиций, которых удавалось достичь, так что сейчас важно сохранить этот вектор», — приводит слова Владимира Поткина «RT на русском».

Десятая партия матча за звание чемпиона мира пройдёт в воскресенье, 23 апреля, в Астане (Казахстан). Начало — в 12:00 мск.