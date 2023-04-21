Китайская стена. Ян Непомнящий отчаянно атаковал, но не смог взломать оборону соперника

Дин Лижэнь в непростой ситуации удержал ничью. Но счёт в матче по-прежнему в пользу россиянина.

В девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2023 Ян Непомнящий играл белым цветом и должен был пытаться развить свой успех. Ветер удачи дул в паруса россиянина – в седьмом поединке, пытаясь выиграть, Дин Лижэнь запутался в цейтноте и в итоге проиграл, а в восьмой партии, образно говоря, не попал в пустые ворота, оставленные нашим шахматистом. Учитывая инцидент со «слитой» в интернет подготовкой китайца, вообще возникал вопрос – а как представитель Поднебесной будет играть?

Но китайский дракон снова чудесным образом воскрес и доказал, что борьба в матче не окончена. На доске возник надёжный берлинский вариант испанской партии, в котором оборона Дина поскрипывала, но не валилась набок. Более того, буквально впервые в этом матче в противоборстве меча и щита победу одержала оборона – Ян наседал изо всех сил и пытал соперника до самого эндшпиля, но китайский гроссмейстер защищался практически идеально.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. 9-я партия

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 Кf6

Огнеупорный берлинский вариант – китайский гроссмейстер подчёркивает, что в этой партии нуждается в ничейной передышке.

4.d3 Сc5 5.c3 0–0 6.0–0 d5 7.Кbd2 d:e4 8.d:e4 a5

Уже встречалось у китайца 8… Фe7 9.b4, в этот раз он действует жёстче и старается не дать белым активных возможностей.

9.a4 Фe7 10.Фc2 Кb8

Конь на с6 стоял не очень удачно, разумно его переместить на более гибкую позицию.

11.Лe1 Лd8 12.h3 h6 13.Кf1 c6 14.Сc4 Кa6 15.Кg3 Фc7 16.Сa2

Ядовитый ход – слон удалился в засаду. И вместо спокойного, оборонительного 16… Сf8 Дин решил сразу попробовать навязать встречную игру.

16...b5 17.Фe2 Лb8?!

Чёрные недооценили атакующие возможности белых. Лучше было жертвовать пешку за инициативу 17… Сf8 18.a:b5 c:b5 19.Ф:b5 Кc5. Непомнящего не нужно было просить дважды, и он бросился на позицию короля соперника.

18.Кh4! Сf8 19.Фf3 b:a4 20.С:h6 Кc5 21.Кg6 Л:b2

Белые рвутся к королю соперника, а чёрные уничтожают их ферзевый фланг – кто возьмёт верх?

22.К:f8 Л:f8 23.Сg5 Кh7 24.Сc1 Лb5

Китайский гроссмейстер изобретательно защищается, и сокрушить его позицию прямой наводкой пока не получилось.

25.Сa3 Лe8 26.Сc4 Сe6!?

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. 9-я партия

Один из ключевых моментов партии. Дин Лижэнь снова, как уже неоднократно случалось в матче, жертвует качеством, и Непомнящий мог его забрать 27.С:b5 c:b5 28.Фe3 – компьютер оценивает позицию в пользу белых, но у чёрных есть хорошая встречная игра за счёт отдалённых проходных. Россиянин предпочёл играть без риска.

27.С:e6 К:e6 28.Кf5 c5 29.Фe2?!

Чуть точнее 29.Сc1. Теперь же партия начинает стремительно клониться к ничьей – размен следует за разменом.

29… Лb3 30.Фc4 Фc6 31.Сc1 Кf6 32.Ф:a4 Ф:a4 33.Л:a4 Л:c3 34.Сb2 Лb3 35.С:e5 Лb4 36.Л:a5 Л:e4 37.Л:e4 К:e4 38.Лa4

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. 9-я партия

38…Кd4

На доске почти не осталось материала, и сыграй китаец сейчас 38… Кd2 39.Сc3 Кb3, то наверняка скоро последовало бы соглашение на ничью. Дин решил отдать пешку и перейти в теоретически ничейное окончание «три на две». Впрочем, тут белые могут без риска попробовать взять соперника «измором».

39.С:d4 c:d4 40.Л:d4 g6 41.Кe3 Кg3 42.Лb4 Крg7 43.Лb7 Кf5 44.Кg4

При 44.К:f5+ g:f5 45.Крh2 Лe2 46.Крg3 Лa2 на доске известная ничья – белым не пробить неприятельскую оборону, несмотря на их сдвоенные пешки.

44… Лe7

Часто в коневых окончаниях сторона с лишней пешкой имеет серьёзные шансы на победу, но тут уж совсем мало осталось материала на доске, поэтому китайский гроссмейстер старается поменять ладьи.

45.Лb5 Лe1+ 46.Крh2 Лe2 47.Лb7 Кd6 48.Лa7 Крf8 49.Крg3 f5!

Выглядит рискованно, но это конкретный типично китайский подход – путь к ничьей через расчёт прямого варианта.

50.Крf3 Лe7 51.Лa8+ Лe8 52.Л:e8+ Кр:e8 53.Кe5 g5

Баррикада против белого короля. Непомнящий идёт на прорыв, но меняется ещё пара пешек.

54.h4 g:h4 55.Kрf4 h3 56.g:h3 Kрe7 57.Кс6+ Kf6 58.Kd4

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. 9-я партия

Почти цугцванг, но юркий чёрный конь успевает контратаковать белые пешки.

58…Ke4 59.f3 Кf2 60.h4 Кd3+ 61.Крg3 Крg6 62.Кe6 Крf6 63.Кf4 Кb4 64.Крf2 Крe5 65.Крe3 Кc2+ 66.Крd2 Кd4 67.Кd3+ Крf6

Позиция несколько раз повторилась – оборонительный рубеж китайца неприступен. Непомнящий повторяет свои попытки атаковать.

68.Крe3 Кc2+ 69.Крf4 Кd4 70.Крg3 Кe2+ 71.Крf2 Кd4 72.Кf4 Крe5 73.Кe2 Кe6 74.Крg3 Крf6 75.Крg2 Крg7 76.Крf2 f4!

Самое чёткое решение – теперь у белых заканчиваются все идеи.

77.Крg1 Крg6 78.Крg2 Крh6 79.Кc1 Крh5 80.Крh3 Кd4 81.Кd3 К:f3 82.К:f4+ Ничья.

Счёт в матче стал 5:4 в пользу российского гроссмейстера. Впереди пять волнующих финишных партий. Например, свежи в памяти матчи Карлсен – Карякин (2016), Ананд – Гельфанд (2012), где уступающая сторона сумела сравнять счёт и перевести матч на тай-брейк, в итоге добившись там победы. А вот Магнус Карлсен, ведя «+1» против Ананда в 2014 году, в итоге выиграл решающую партию и снял все вопросы о победителе матча.

Конечно, теперь Непомнящий должен основательно подумать со своими тренерами, как не позволить Дин Лижэню выправить баланс – в том, что китаец после выходного пойдёт всеми силами вперёд, не стоит и сомневаться.