Главный тренер «Динамо-Метар»: нас ждёт свой финал — борьба за третье место

Главный тренер «Динамо-Метар» Александр Кошкин прокомментировал поражение от московского «Динамо» в третьем матче полуфинальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Столичная команда нанесла поражение «Динамо-Метар» со счётом 3:0 (28:26, 28:26, 25:17), выиграла серию – 3-0 и вышла в финал.
«В первую очередь хотел бы поблагодарить болельщиков. «Динамо-Метар», наверное, не видел столько зрителей. Спасибо им огромное, что пришли, поддерживали нас. Я думаю, мы их не совсем разочаровали, потому что вы сами видели две партии, можно сказать, на равных боролись, чуть-чуть не хватило. На третью уже не хватило нас, где-то даже психологически, потому что выбили девочек две концовки. А так команде спасибо за игру, всё возможное мы сделали, чтобы победить. Надо понимать, что на той стороне всё-таки «Динамо», где очень хороший сбалансированный состав. Нас ждёт свой финал — борьба за третье место. Там уже точно либо медаль, либо ничего. Есть немного времени, выдохнем и будем готовиться», — приводит слова Кошкина официальный сайт «Динамо-Метар».
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