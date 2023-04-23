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Как завершится десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?

Как завершится десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?
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Сегодня, 23 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий борется за титул с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

Ранее Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайским гроссмейстером. Впервые в этом матче количество ходов в партии перевалило за 60. Гроссмейстеры согласились на ничью на 82-м ходу. После девяти партий счёт в матче 5-4 в пользу россиянина. В десятой партии Непомнящий сыграет чёрными фигурами. Начало партии — в 12:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится десятая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

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