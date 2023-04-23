Ян Непомнящий прокомментировал ничью в 10-й партии матча за шахматную корону
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ничью в десятой партии матча за звание чемпиона мира с представителем Китая Дин Лижэнем. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).
Счёт в матче – 5,5-4,5 в пользу Непомнящего. 11-я партия матча за шахматную корону состоится завтра, 24 апреля, и начнётся в 12:00 мск. В этой партии российский шахматист сыграет белыми фигурами.
«Сыгранный сегодня вариант довольно часто применяется. Мой соперник его неоднократно играл.
Мой ход Сc5 — это довольно редкий ход, его на высоком уровне ещё не играли. Он ведёт к более острым линиям, форсирует игру. Это выглядит немного пугающе, ты берёшь на себя чуть больше риска, но белые могут сделать не так уж много», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
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