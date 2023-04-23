«Тут больше хайпа». Непомнящий — о сливе стратегии Лижэня на матч за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на информацию о том, что в интернет была слита стратегия его соперника из Китая Дин Лижэня на матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.
«Я не могу сказать, что это как-то сильно повлияло на мою стратегию. Моя команда посмотрела эти партии, но я должен сказать, что тут больше хайпа. Я же делал примерно то, что и собирался делать раньше. Для меня особо ничего не изменилось», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.
Напомним, по ходу восьмой партии выяснилось, что дебютная подготовка, которую Лижэнь применяет в чемпионском матче с Непомнящим, находится в открытом доступе на Lichess.org – одном из крупнейших в мире шахматных сайтов. После десяти партий счёт в матче за шахматную корону — 5,5-4,5 в пользу россиянина.
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