«Этот ход стал для меня сюрпризом». Дин Лижэнь — о ходе 10-й партии матча с Непомнящим

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал ничью в десятой партии матча за звание чемпиона мира с представителем России Яном Непомнящим. Соревнования проходят в Астане (Казахстан). Счёт в матче – 5,5-4,5 в пользу Непомнящего.

«Сегодня я сыграл вничью ещё одну партию белыми. Осталось всего четыре, и мне нужно выиграть как минимум одну, чтобы сравнять счёт. Пока у нас серия ничьих, но матч не завершён.

Ход чёрных Сc5 был для меня большим сюрпризом. И мне нужно было разбираться, что это за идея, уже по ходу игры. Я пытался добыть какое-то преимущество, делал естественные ходы. Мой соперник, кажется, очень хорошо защищался, и у меня было не так уж много шансов на победу», — сказал Лижэнь на пресс-конференции.