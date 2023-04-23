Тренер Непомнящего: если бы оставшиеся партии завершились вничью, было бы идеально

Сергей Кишнёв, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о выступлениях своего подопечного в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором он борется с китайским шахматистом Дин Лижэнем. После десяти партий счёт 5,5:4,5 в пользу россиянина.

«Три ничьих подряд — это дыхание финиша. Напряжение возрастает. Поскольку счёт +1 в нашу пользу, то нам чем спокойнее, тем лучше. Без приключений. Десятая партия просто идеально прошла. Ян получил знакомую позицию, хотя формально позиция без пешки и активной контригры, но зато с огромным запасом прочности, и он легко добился ничьей. Нам осталось два чёрных цвета, и, если всё так спокойно доедет до конца, во что я не особо верю, это будет прекрасно.

Прогнозов я не даю. Но если бы все оставшиеся партии завершились вничью, этот вариант был бы самым идеальным. Так и в футболе ведь бывает, в первом тайме много голов, а во втором команды сушат игру.

Наша задача в том, чтобы Непомнящий выглядел спокойным и уверенным в себе. Всё должно быть по расписанию – прогулки, отдых, занятия. Всё идёт как запланировано. Мы не должны оставлять его один на один с какими-то мыслями, которые могут помешать. Нужно делать рутинную работу, чтобы этих мыслей избегать», — сказал Кишнёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.