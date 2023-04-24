«Дин — настоящий артист. Мы ему не верим». Тренер Непомнящего — о закулисье матча за титул

Матч за титул чемпиона мира по шахматам – 2023 входит в заключительную стадию. Яну Непомнящему и Дин Лижэню осталось провести максимум четыре партии с классическим контролем времени. При этом после 10 партий ситуация в матче складывается в пользу россиянина: счёт 5,5 на 4,5 в пользу Яна.

Зрители матча главным образом следят за тем, что происходит на доске или непосредственно рядом с ней. Но и вокруг этой битвы немало интересных подробностей. «Чемпионат» поговорил с тренером Яна Сергеем Кишнёвым и выяснил, что у российской команды пытались украсть одежду, что китайцы обижаются на то, что Ян и его помощники говорят на русском языке, и что мимике Дин Лижэня далеко не всегда стоит доверять.

«Нужно пить валерьянку. В крайнем случае – валидол»

– Сергей Леонидович, ожидали, что матч будет складываться именно так?

– Нет, конечно. Такого ожидать невозможно. Матч получается слишком острым, от ножа. Соперники не жалеют друг друга. Как панчеры, месят друг друга. Надеюсь, у них хватит сил до финиша. Зато матч каким интересным получается! Виши Ананд похвалил. Хотя кто-то ругает, кто-то хвалит. Впрочем, раз ругают, тоже хорошо – не оставляет матч равнодушным. Дохлую собаку не пинает никто.

– Поначалу ведь настроение в целом в шахматном мире было таким, что раз нет Карлсена, то матч проходящий, что за ним следить? А в итоге матчи Магнуса по драматизму и рядом не стояли.

– Именно. У Карлсена такой стиль, что он на технику больше играет, результативных партий маловато. Был у них матч с Карякиным – постоянно давление, по одной победе в основное время. А текущий матч напоминает лучшие партии Карпова и Каспарова* (включён в список физических лиц, выполняющий функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»), когда соперники в каждой партии — хоть испанской, хоть сицилианской — играли принципиально и до конца. Это делает матч интересным.

– В плане организации матча претензий нет?

– Матч блестяще организован! Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сам как минимум шахматный болельщик. Я узнал, что когда он работал в посольстве СССР в Сингапуре, то принимал участие в организации матча Карпов – Корчной на Филиппинах в Багио в 1978-м. Глава Казахстана считает, что шахматы полезны школьникам – очень много маленьких детей приходит, их даже в вип-зону проводят, в аквариум, они своими глазами видят, как играют лучшие шахматисты мира. Мне как тренеру это очень приятно.

– Часто сердечко ёкало во время прошедших партий?

– Конечно. Это же американские горки. Только и делает, что ёкает и ёкает. Нужно успокаиваться и успокаивать подопечного, ведь необходимо всю дистанцию пройти. Но сердце из груди вырывается. Нужно пить валерьянку, в крайнем случае – валидол. Спать больше нужно, при первой же возможности, гулять больше. Силы нужны на всю дистанцию.

Ян Непомнящий Фото: FIDE

«Многие привыкли, что если взял что-то у русских, то это не воровство»

– Можете как-то прокомментировать слив информации про аккаунты на Lichess, которые якобы принадлежат Дин Лижэню и Рихарду Раппорту? До команды Яна информация наверняка мгновенно дошла.

– Конечно, дошла. Но это больше журналисты стараются – сенсация, громкие заголовки, шпионский скандал. По большому счёту идёт раздувание из мухи слона. Не могу сказать, что нам это помогло во время подготовки. Ведь на самом деле непонятно, что это такое. Дин Лижэня же спросили на пресс-конференции про это, и он спокойно ответил, что вообще не в курсе, о чём идёт речь. Скорее всего, это действительно какие-то тренировочные партии. Но утечка ли это или запланированный вброс, сказать невозможно. Китайцы же очень хитрые. У нас в команде есть люди, которые работают с этой информацией, разбираются, что она содержит – зерно истины или ложный след. Массив данных для анализа получили. Но мы к этому сливу никакого отношения не имеем, да и радости никакой нет. Пётр Свидлер утверждал, что после такого вся подготовка Дин Лижэня насмарку и надо начинать заново – это перебор. Хочу сказать, что журналисты – молодцы, что раскрутили эту тему, это ваша работа.

Мы с Яном даже пошутили, что и мы можем тему для обсуждения дать: предложил ему в комнату отдыха взять воду не в обычной бутылке, а в бутылке из-под водки или во фляжке для коньяка. Говорю ему: «Представляешь, ты заходишь в комнату, делаешь мощный глоток, как красиво смотреться будет – на весь мир же трансляция идёт». Но у нас всё-таки серьёзное мероприятие, нам пока рано думать о шоу, рано. Далеко до этого.

– Ситуация с таким сливом данных не могла произойти наоборот?

– Сейчас такое время… Мы себе задавали вопросы, как пойдёт матч – честно, нечестно. Есть же много возможностей украсть информацию, много вариантов грязной игры. Но, слава богу, до сих пор матч проходит предельно честно. Мы живём здесь как одна семья. Место проведения матча – такая зона справедливости, мужской борьбы по правилам. Лично я доволен.

Расскажу историю. У нас здесь украли худи с символикой Nepoteam – наш сотрудник отошёл, а один человек спокойно подошёл, снял худи с плечиков и ушёл. Но тут же камерами всё оборудовано, этого товарища нашли. Оказалось, он гражданин Нидерландов, работал здесь на матче. Многие, наверное, уже привыкли к тому, что если взял у русских, то это воровством не считается, это в порядке вещей. Такой пакет санкций: видишь, что у русского плохо лежит, – бери. Но здесь не так. Организаторы его сразу уволили и заставили заплатить компенсацию. Так что тут всё честно и справедливо, что далеко не на всех соревнованиях сейчас возможно.

– Ян на одной из пресс-конференций отметил, что в Астане очень дружеская обстановка, русскоязычная среда.

– Казахи – наши братья, русский язык здесь основной. Китайская делегация на нас даже обижалась, просила, чтобы мы с официальными лицами на английском говорили, на ужине тоже просили больше английского использовать, поскольку их спортсмен чувствует, что больше внимания его сопернику. Мы в какой-то мере пошли им навстречу. В какой-то мере. Мы не можем на ужине на китайском разговаривать, у нас не получается.

«Я всегда говорил, что матч получится сложным»

– Из прошедших партий в исполнении Непомнящего какую бы выделили?

– Конечно, вторую партию. Чёрными Ян попал на новинку с ходом h3, которая, кстати, в итоге оказалась в тех самых слитых партиях – видимо, ей много внимания уделяли. Ян же за доской сел, разобрался и смял соперника. Сделал всё красиво, с жертвами, оставив двух слонов-убийц. Сейчас все играют с компьютером, даже если гаджета с собой нет, голова полна компьютерных вариантов. А здесь получилось, что Ян вышел налегке, так сказать, и сыграл великолепно.

– Дин Лижэнь сильно удивил своей подготовкой, уровнем игры?

– Дин – молодец, боец. Он делает всё, что может. Я всегда говорил, что матч получится сложным. Никто и не сомневался, что китайский гроссмейстер будет бороться до конца и показывать максимум. Лижэнь – шахматист высокого уровня. В этом матче сошлись два сильных соперника, которые играют в «искренние» шахматы. В своё время Эдуард Малофеев говорил про «искренний» футбол, а у нас – «искренние» шахматы. Это здорово! Настоящая реклама шахмат. Кому интересна серия из 12 ничьих? Матч насыщен психологией, и это прекрасно. Вспомните седьмую партию, в которой Дин играл блестяще, просто блестяще! Ян же играл практично, оставил себе на 10 минут больше, а китаец – всего одну минуту на решающий момент и не вытянул, его заклинило. Когда ты творишь, создаёшь шедевр, не нужно забывать о времени, об этой шагреневой коже. Темп же высочайший, ты просто не успеешь довести этот шедевр до логического завершения.

– В матче контроль времени жёсткий, получается?

– Я бы назвал его спортивным. И чем дольше продолжается партия, тем спортивнее.

Дин Лижэнь — Ян Непомнящий Фото: FIDE

«Китаец в известной позиции изображал каспаровские ужимки»

– После бурного обмена ударами — три подряд ничьих. Это уже стратегия?

– Это дыхание финиша. Напряжение возрастает. Поскольку счёт +1 в нашу пользу, то нам чем спокойнее, тем лучше. Без приключений. 10-я партия просто идеально прошла. Ян получил знакомую позицию, хотя формально позиция без пешки и активной контригры, но зато с огромным запасом прочности, и он легко добился ничьей. Нам осталось два чёрных цвета, и, если всё так спокойно доедет до конца, во что я не особо верю, это будет прекрасно.

– Ваш прогноз – будут ли ещё результативные партии?

– Прогнозов я не даю. Но если бы все оставшиеся партии завершились вничью, этот вариант был бы идеальным. Так и в футболе ведь бывает — в первом тайме много голов, а во втором команды сушат игру.

– После дня отдыха Непомнящий выглядел очень спокойным и уверенным в себе.

– Это наша задача, чтобы он таким и был. Всё должно быть по расписанию – прогулки, отдых, занятия. Всё идёт как запланировано. Мы не должны оставлять его один на один с какими-то мыслями, которые могут помешать. Нужно делать рутинную работу, чтобы этих мыслей избегать.

– Вы затронули тему психологии. Как оцените слова Дин Лижэня, когда тот в начале матча сказал, что семья и друзья помогают ему справляться с психологическими проблемами? Поверили ему?

– Нет, конечно. Китаец – настоящий артист. Например, в девятой партии в известной позиции он думал, изображал что-то на лице, эдакие каспаровские ужимки. Мало того, что Дин играл по компьютерной линии, так он ещё продумал, какие позы за доской принимать. Я же говорю – настоящий артист. Семья и друзья, конечно, помогают. Но мы Дину в глобальном смысле в плане поведения не верим.