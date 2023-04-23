«Локомотив» обыграл в третьем матче «Протон» и вышел в финал женской Суперлиги
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В Саратове завершился третий матч полуфинальной серии плей-офф женской волейбольной Суперлиги, в котором местный «Протон» потерпел поражение от «Локомотива» из Калининградской области. Гости победили со счётом 3:1 (25:23, 25:18, 20:25, 26:24).
Таким образом, волейболистки «Локомотива» выиграли серию (3-0) и вышли в финал соревнований.
В серии за золотые медали железнодорожники сыграют с московским «Динамо», которое ранее в своём полуфинале обыграло в серии «Динамо-Метар» из Челябинска (3-0).
Напомним, «Локомотив» является действующим чемпионом женской Суперлиги. В финале сезона-2021/2022 калининградские волейболистки обыграли «Уралочку-НТМК».
Финальная серия будет проходить в формате до трёх побед одной из команд.
Пари Суперлига - плей-офф (ж). 1/2 финала. 3-й матч
23 апреля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Протон
Саратов
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
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