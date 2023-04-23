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Губерниев прокомментировал переход Анны Пракатень в сборную Узбекистана

Губерниев прокомментировал переход Анны Пракатень в сборную Узбекистана
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход российской спортсменки, серебряного призёра Олимпийских игр 2020 года по гребле Анны Пракатень в сборную Узбекистана.

«Анна Пракатень!!! Теперь вице-чемпионка олимпийских игр по гребле академической будет выступать за Узбекистан!!! Такова жизнь!!! Пожелаю гребчихе удачи и новых побед!!!

Кстати, в Узбекистане очень неплохие гребцы!!! Есть победители и призёры крупнейших мировых регат!!! Я приехал комментировать молодёжный чемпионат Азии среди каноистов и байдарочников!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В воскресенье, 23 апреля, президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что Анна Пракатень сменила спортивное гражданство и будет представлять Узбекистан на международных соревнованиях.

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