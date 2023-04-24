Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 апреля, в Астане (Казахстан) продолжился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В 11-й партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь вновь сыграли вничью.

Российский шахматист играл белыми фигурами. Встреча гроссмейстеров завершилась на 39-м ходу ничейным результатом.

Счёт в матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится послезавтра, 26 апреля, и начнётся в 12:00 мск. В этой партии российский шахматист сыграет чёрными фигурами.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Материалы по теме
Самая быстрая партия в матче за корону — 2023. Ян сыграл без риска и стал ближе к титулу
Самая быстрая партия в матче за корону — 2023. Ян сыграл без риска и стал ближе к титулу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023