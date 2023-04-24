Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира

Сегодня, 24 апреля, в Астане (Казахстан) продолжился матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. В 11-й партии российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь вновь сыграли вничью.

Российский шахматист играл белыми фигурами. Встреча гроссмейстеров завершилась на 39-м ходу ничейным результатом.

Счёт в матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится послезавтра, 26 апреля, и начнётся в 12:00 мск. В этой партии российский шахматист сыграет чёрными фигурами.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».