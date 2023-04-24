Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян, время идти в решающую атаку! LIVE

11-я партия матча за звание чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.
В понедельник, 24 апреля, в Астане (Казахстан) продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В 11-й партии россиянин играет белыми фигурами.
Противостояние за мировую шахматную корону вышло на финишную прямую: Яну и Дину осталось сыграть максимум четыре партии с классическим контролем времени. Непомнящий ведёт в счёте (5,5 на 4,5) и волен выбирать: сыграть ему белыми фигурами строго на ничью или искать счастья в атаке. Если получится выиграть, то судьба матча будет предрешена.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию 11-партии матча за шахматную корону и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за грандиозной битвой вместе с нами!
А вот что о десятой партии сказал сам Ян.
Сыгранный сегодня вариант довольно часто применяется. Мой соперник его неоднократно играл. Мой ход Сc5 — это довольно редкий ход, его на высоком уровне ещё не играли. Он ведёт к более острым линиям, форсирует игру. Это выглядит немного пугающе, ты берёшь на себя чуть больше риска, но белые могут сделать не так уж много.
В десятой партии Непомнящий просто блестяще оформил ничью. Даже Лижэнь отметил, что шансов на победу при такой защите россиянина у него было немного.
Сегодня я сыграл вничью ещё одну партию белыми. Осталось всего четыре, и мне нужно выиграть как минимум одну, чтобы сравнять счёт. Пока у нас серия ничьих, но матч не завершён. Ход чёрных Сc5 был для меня большим сюрпризом. И мне нужно было разбираться, что это за идея, уже по ходу игры. Я пытался добыть какое-то преимущество, делал естественные ходы. Мой соперник, кажется, очень хорошо защищался, и у меня было не так уж много шансов на победу.
Кстати, сейчас в Астане находится наш корреспондент Андрей Шитихин, который в своём Telegram-канале делится интересными деталями с матча. Подписывайтесь!
До начала партии остаётся ещё чуть больше двух часов, самое время почитать эксклюзивное интервью с тренером Непомнящего Сергеем Кишнёвым.
Там и о том, как у российской команды украли одежду, об обидах китайцев из-за использования русского языка Яном и его помощниками, а ещё о том, что мимике Дин Лижэня далеко не всегда стоит доверять.
А вот и несколько красивых кадров с десятой партии матча. Яркая мимика Непомнящего, как обычно, заслуживает отдельного внимания!
Ян Непомнящий
Фото: Stev Bonhage / FIDE
Дин Лижэнь
Фото: Stev Bonhage / FIDE
Ян Непомнящий, Дин Лижэнь
Фото: Stev Bonhage / FIDE
Интересно, что в первой половине матча гроссмейстеры сыграли сразу несколько результативных партий, однако после этого выдали три партии с ничейным результатом. Подробнее о восьмой и девятой партии можете узнать в наших материалах.
Напомним, что десятая партия завершилась вничью. Непомнящий просто блестяще сыграл чёрными и смог отбиться от атак китайского гроссмейстера, соперники доиграли до голых королей!
С разбором десятой партии можете ознакомиться в материале Дмитрия Кряквина.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Астане пройдет 11-я партия матча за звание чемпиона мира. Ян Непомнящий сыграет белыми фигурами и постарается упрочить своё преимущество. Сейчас счёт в чемпионском матче 5,5:4,5 в пользу россиянина.
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