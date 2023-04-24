Непомнящий играет белыми фигурами. Если одержит победу, то отыграться китайцу будет почти нереально.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян, время идти в решающую атаку! LIVE

11-я партия матча за звание чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.

В понедельник, 24 апреля, в Астане (Казахстан) продолжается матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В 11-й партии россиянин играет белыми фигурами.

Противостояние за мировую шахматную корону вышло на финишную прямую: Яну и Дину осталось сыграть максимум четыре партии с классическим контролем времени. Непомнящий ведёт в счёте (5,5 на 4,5) и волен выбирать: сыграть ему белыми фигурами строго на ничью или искать счастья в атаке. Если получится выиграть, то судьба матча будет предрешена.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию 11-партии матча за шахматную корону и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за грандиозной битвой вместе с нами!