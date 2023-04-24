Дин Лижэнь предложил изменение для формата проведения матча за титул чемпиона мира

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь предложил свой вариант изменения формата матча за звание чемпиона мира по шахматам. В решающем матче Лижэнь играет с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

«Как бы я изменили формат матча за титул чемпиона мира? Хотел бы, чтобы классических партий было больше (улыбается)», — передаёт слова Лижэня корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Счёт в матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия матча за шахматную корону состоится послезавтра, 26 апреля, и начнётся в 12:00 мск. В этой партии российский шахматист сыграет чёрными фигурами.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».