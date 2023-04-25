Россиянин Дубов объяснил, почему не стал бы помогать Яну Непомнящему перед матчем за титул

Российский гроссмейстер Даниил Дубов, который в 2021 году входил в штаб Магнуса Карлсена во время чемпионского матча норвежца с Яном Непомнящим, объяснил, почему не стал бы помогать соотечественнику перед матчем за титул.

«Есть такая вещь, как профессиональная этика. Если ты кому-то помогаешь в матче за звание чемпиона мира, а потом хочешь сменить команду, нужно хотя бы один чемпионский цикл выждать. У тебя же есть доступ к огромному массиву информации, который ты при переходе сразу сольёшь. Так не делается. Например, у Магнуса есть тренер Питер Хайне Нильсен, который ему уже миллион лет помогает. До этого он помогал Виши Ананду. Когда Карлсен вышел на чемпионский матч с Анандом, то пригласил Нильсена в свою команду. Но тот отказался, заявив, что матч будет смотреть со стороны, а только по его завершении начнёт работу с Магнусом.

Помогать Яну именно сейчас я бы не стал именно по той же самой причине. Помогать ему потом я бы не хотел по личным причинам», — сказал Дубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.