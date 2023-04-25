«Магнусу наплевать на этот матч». Даниил Дубов — откровенно о битве за шахматную корону

27-летний Даниил Дубов – звезда не только российских, но и мировых шахмат. В 2018 году он выиграл чемпионат мира по рапиду, однако широкой публике стал известен лишь в 2021-м как член штаба Магнуса Карлсена, разгромившего в чемпионском матче Яна Непомнящего. В 2023-м Дубов вновь в гуще сражения за корону, но на сей раз в статусе официального комментатора ФИДЕ.

Даниил рассказал, что он думает о противостоянии Яна и Дина. И некоторые ответы были довольно жёсткими – углов гроссмейстер не сглаживал.

«Для профессионалов этот матч немного абсурдный»

– Даниил, насколько работать комментатором сложнее или проще, чем играть самому?

– Это сильно зависит от того, как играешь. Мне играть нравится больше, конечно. Сложность комментирования в продолжительности партий. Тут, слава богу, одна партия, но, когда ты комментируешь, условно, турнир претендентов, там этих партий четыре, и ты сидишь до того момента, пока не будет сыграна последняя. Сам можешь за пару часов сыграть и идти гулять, да ещё и выходной может быть. В плане нервного напряжения играть, конечно, тяжелее, но физически тяжелее комментировать.

– Когда комментируете партии Яна и Дина, каких эмоций больше – «вау, как круто!» или «блин, да что они творят?»

– Ближе ко второму, честно говоря. Как профессионал я именно так воспринимаю. После стольких матчей Магнуса кажется странным, когда гроссмейстеры два дня подряд не могут не проигрывать. Это эмоциональные качели, а ты ещё должен комментировать всё, что происходит. Смотреть на это интересно, нервы щекочет, для зрителей этот матч замечательный. Поскольку я работаю официальным комментатором, не могу сказать, что он мне не нравится. Но для профессионалов этот матч немного абсурдный.

– В чём именно абсурдность?

– В том, что шахматы в принципе ничейная игра. При минимально адекватной игре большинство партий должно завершаться вничью. А когда результативная партия раз в два дня… Такое при блестящей игре просто невозможно! Если два человека будут играть блестяще, то у них на 12 партий будут одна-две результативные. Когда идёт такой обмен ударами, как в текущем матче, любой профессионал скажет, что это маркер объективно низкого качества игры. Это так и есть. Представьте, что в футболе при счёте 2:0 – ничья, а победа только при разнице от трёх голов. Так вот в шахматах вероятность выиграть партию на высоком уровне примерно такая же, как выиграть в футболе с разгромным счётом – этого не должно быть раз в два дня. Словно «Реал» с «Барселоной» в каждом матче будут обыгрывать друг друга – 5:2, 0:3 и так далее. Так что, повторю, чемпионский матч в Астане оставляет странное впечатление. Другое дело, что таких матчей давно уже не было. Реально, после появления компьютеров равного и настолько боевого матча вообще не было.

«Если Дин играет в свою реальную силу, то выигрывает»

– Были ли в этом матче, который ещё продолжается, блестящие партии? Не всё же время низкий уровень игры.

– В основном низкий. Но девятая партия получилась отличной, оба здорово играли. Выиграли по одной хорошей партии: у Дина это шестая партия, у Яна – пятая.

– А вторая с новинкой h3 и победой Яна чёрными менее чем за 30 ходов?

– Да если бы я в 13 лет проиграл такую партию, мне бы посоветовали закончить с шахматами. Вторую партию можно сравнить с поединком профессионального боксёра с любителем. Я бы очень расстроился, если бы проиграл такую партию в блиц или пьяным и обкуренным. Чтобы партия была блестящей при условии, что она результативная, проигравший тоже должен играть здорово. Во второй партии этого не было.

– До начала матча какой его сценарий предполагали?

– Мне казалось, что это больше от Дина зависит. Он, на мой взгляд, более нервный, но при этом максимальный уровень игры у него выше. Я думал, что если Дин будет играть в свои лучшие шахматы и справится с нервами, то он, скорее, фаворит. Если не справится с нервами, что было вполне ожидаемо, да и вообще он в некотором роде «человек дождя», то Ян фаворит. Матч так и идёт: если Дин играет в свою реальную силу, то он выигрывает, но происходит это раз в три дня. В остальные дни Ян его обыгрывает, поскольку играет более стабильно. Может быть, Ян не настолько ярко в свои лучшие шахматы играет, но и не настолько плохо в худшие. Когда Дин не может сделать три хода за девять минут, причём любые три хода, это же явно где-то перемыкает. Мне кажется, моя изначальная оценка была верной. Когда у Дина плохой день, это гарантия того, что Ян его обыграет, даже если и у него этот день тоже плохой. На высоком уровне это очень важное качество, на самом деле. Например, у Магнуса это, возможно, сильнейшее качество, что он в свой худший день играет пусть не как первый в мире шахматист, а как 20-й. Ниже определённого уровня он никогда не опустится. А у того же Дина нет предела…

Ян Непомнящий Фото: FIDE

«Ян играл с лучшим шахматистом в истории и не уступал»

– Даниил, вы были непосредственным участником предыдущего матча за титул, помогая Магнусу Карлсену. Являетесь непосредственным участником и сейчас, комментируя с места событий. Как бы вы сравнили уровень игры Непомнящего в этих матчах?

– Очень многое зависит от соперника. В Дубае в первых шести матчах он играл несравнимо лучше, чем в Астане. Но Ян играл с лучшим шахматистом в истории и ни в чём ему не уступал. После поражения в той рекордной по продолжительности партии открылся люк, и он проиграл дальше очень много. Однако до концовки шестой партии Непомнящий действовал на фантастическом уровне. Это ведь не одна, не две партии, а шесть! И Ян не проигрывал раз в три дня, хотя играл с гораздо более сильным шахматистом. Концовку того матча, правда, он играл гораздо хуже, чем сейчас. Так что многое зависит и от оппонента, и от течения самого матча. Тогда Ян проиграл восьмичасовую партию, а меньше чем через сутки уже была следующая. И выходного не было. Здесь и соперник попроще, и выходных побольше, поэтому Ян играет ровнее. Но глобально большой разницы не вижу. Да он и сам сказал, что не уверен в том, что играет лучше, чем в Дубае. Но это и не проблема, ведь полтора года назад он играл замечательно.

– В чемпионском матче главное ведь — не играть замечательно, а победить.

– Безусловно. Особенно в таком матче.

– Ян в ответ на вопрос про блестящие партии сказал, что они чаще встречаются на турнирах, а не в матчах.

– Это не так далеко от истины. В матче один на один все играют более сухо, ничья – отличный результат. На турнирах твои конкуренты выигрывают, тебе тоже нужно побеждать, поэтому приходится больше рисковать, и это приводит к большему количеству боевых партий. В матче, пока ты не проиграешь одну партию и не будешь позади, никто с ума сходить не старается.

Дин Лижэнь Фото: FIDE

«Глобально Магнусу наплевать на этот матч, мне кажется»

– Ваше мнение по поводу слива якобы тренировочных партий Дина? Кто-то даже говорит, что это было сделано намеренно.

– Это смешно. Масштаб события я бы не переоценивал. Я помогал Магнусу во время его матча с Фабиано Каруаной, и где-то мелькнуло видео, в котором было засвечено название файлов с партиями, которые разбирал американец. Ну и что? Мы предполагали, что эту линию они смотрели. Ну узнали мы об этом, но глобально ничего не поменялось. В данной ситуации с партиями на Lichess – ну интересно посмотреть, да. Вот только надо учитывать, что партии были сыграны не вчера, и несколько наивно предполагать, что с тех пор не было сделано никаких уточнений. Что-то ведь могли пересмотреть, какие-то позиции оценить иначе. Со стороны это выглядит драмой, но для профессионалов это мало на что влияет. Именно поэтому я и не верю, что это специальный слив, потому что это бессмысленно. Не будет же команда Непомнящего в панике садиться и анализировать день и ночь все 70 партий. Посмотрели на эти линии – так в любом случае какой-то план у команды Яна был на них, просто ещё раз оценили.

Для журналистов прикольно получилось. А в реальности, если это действительно партии китайца, это ошибка его команды. Но не критичная. Вообще, такое сложно представить со стороны любой команды, пока это не произойдёт. С появлением компьютеров значимость полученных сведений становится не той, что была раньше. Ты можешь хоть всю свою подготовку выложить, это мало что даёт противнику, если она хорошая. Ну смотрите, не жалко.

– С Магнусом во время матча общаетесь? Он троллит участников матча, даже фотку с «Astana calling» выложил. Норвежец реально так несерьёзно относится к чемпионскому матчу?

– Нет, во время матча мы не общаемся. Думаю, именно так он и воспринимает матч в Астане, хотя я с ним, как уже сказал, не обсуждал то, что здесь происходит. Фото Магнус выложил, видимо, в состоянии подпития, но глобально ему наплевать на матч, мне кажется. Меня смешит, как люди всерьёз обсуждают, вернётся он в чемпионский цикл или не вернётся. Особенно смешно это выглядит, если выиграет Ян, а его победа очень реальна. Люди, вы правда думаете, что Магнус отказался от матча с Яном, а теперь пойдёт играть тяжелейший отбор, чтобы выйти на того же соперника, от которого он отказался?! Не знаю, навсегда или нет, но Карлсен поставил основательную точку. На мой взгляд, качество партий матча в Астане вызывает у него улыбку. Мне даже обидно немного за ребят. Если бы Ян и Дин немного иначе играли, можно было бы говорить – Магнус, ну и холера с тобой, тут был фантастический матч с высочайшим качеством партий, у нас новый достойный чемпион мира, а то, что ты снялся – твои проблемы. Но, объективно, любому профессионалу трудно сравнивать качество партий нынешнего матча и качество партий матчей Магнуса. В любом случае чемпион будет легитимным, кто бы ни выиграл, и это будет заслуженно. Но сравнивать нельзя. Для меня Карлсен — как сборная США в баскетболе. Кто-то поехал и выиграл Олимпиаду без участия сборной США – такое бывало, но с участием профи из НБА это совсем другое.

– Клебо выиграл кучу медалей и наград без участия Большунова. Но принижать достижения Йоханнеса не собирается и сам Александр.

– Конечно, если бы Клебо выиграл у Большунова – это был бы другой уровень. Но ведь это спортсмены одного калибра. А в случае шахмат – ну давайте откроем любой сайт статистики и посмотрим на достижения Магнуса и кого-то другого. Отрыв по рейтингу – миллион лет. Многие замечательные шахматисты немного в стороне остались, их карьера немного в тени, поскольку их пик пришёлся на годы карьеры лучшего, видимо, гроссмейстера в истории. Ну а что делать?

«Я бы не стал помогать Яну из-за профессиональной этики»

– После матча Карлсен – Непомнящий в Дубае, во время которого вы были секундантом Магнуса, поменялись ли ваши личные отношения с некоторыми людьми, которые вас особенно критиковали?

– Нет. С кем были хорошие отношения, с теми и остались. С кем особо отношений не было, стали похуже, они в сотый раз сказали то, что уже говорили.

– Если бы Ян Непомнящий или кто-то из его команды предложил вам поработать вместе, согласились бы?

– Во-первых, есть такая вещь, как профессиональная этика. Если ты кому-то помогаешь в матче за звание чемпиона мира, а потом хочешь сменить команду, нужно хотя бы один чемпионский цикл выждать. У тебя же есть доступ к огромному массиву информации, который ты при переходе сразу сольёшь. Так не делается. Например, у Магнуса есть тренер Питер Хайне Нильсен, который ему уже миллион лет помогает. До этого он помогал Виши Ананду. Когда Карлсен вышел на чемпионский матч с Анандом, то пригласил Нильсена в свою команду. Но тот отказался, сказав, что матч будет смотреть со стороны, а только по его завершении начнёт работу с Магнусом.

Помогать Яну именно сейчас я бы не стал именно по той же самой причине. Помогать ему потом я бы не хотел по личным причинам.

– Вы будете рады, если Ян победит?

– Да мне всё равно! Во-первых, мне как комментатору матча говорить что-то другое было бы неправильно, во-вторых, мне искренне всё равно. Я был бы в это эмоционально вовлечён, если бы играл Магнус или его бы уже победили до этого. А так, нынешний матч для меня немного выставочный. «Эль класико» бывает на «Сантьяго Бернабеу», бывает на «Камп Ноу», а бывает в Майами, например. Для меня нынешний матч — это «эль класико» в Майами. Мне сложно отделаться от этого ощущения. За ним интересно смотреть, но всерьёз за кого-то болеть сложно. Это телевизионное событие для зрителей, праздник шахмат. Но ощущения спорта, когда люди умирают за победу, у меня нет.

Хотя мне любопытно посмотреть на мир, в котором чемпион мира по шахматам – россиянин. Что будет дальше? Команда Яна ведь заявляла, что у них только западные спонсоры, ему спокойно давали играть турниры. В итоге по факту его единственный спонсор – «Норникель». А Дин – это Китай, азиатский рынок. Для шахмат тоже неплохо. Объективно я и к Яну, и к Дину отношусь неплохо. Они не являются моими близкими друзьями, ничего плохого про них сказать не могу. Ну и, если честно, мне эмоций хватило в двух предыдущих чемпионских матчах Магнуса. Сейчас можно на расслабоне комментировать, как сыграют, так и сыграют.

Даниил Дубов Фото: FIDE

«Я не верю, что в оставшихся партиях будут все ничьи»

– На днях президент ФШР назвал Яна «обезьяной с гранатой», а в ответ команда гроссмейстера обвинила Андрея Филатова в том, что федерация вообще не помогала в подготовке. Вас это удивило?

– Нет, не удивило. Ян Непомнящий – непростой человек, как и большинство топ-гроссмейстеров. У него своё видение, как должна выстраиваться работа с федерацией, как и кому она должна помогать и в каком объёме. Но дело не в Яне. Тот же Сергей Карякин, когда баллотировался на пост президента ФШР, тоже высказывал своё видение. А есть люди, которые в федерации работают. Они выиграли выборы, заняли свои посты и делают то, что правильно с их точки зрения. Было бы странно, если бы все наши мнения совпадали. По поводу фразы, что «вставляли палки в колёса»… Есть ли рациональные причины у ФШР мешать Яну Непомнящему стать чемпионом мира? Ян – эмоциональный человек. Команда у него под стать, кого-то я там знаю – молодые, яркие, интересные ребята.

Но зачем ФШР мешать? Мне кажется, возникло классическое недопонимание. Комментировать ответ команды Яна мне сложно, но он показался мне смешным. Высказывание Филатова охарактеризовано как ирония, так зачем семь абзацев на эту тему писать? Чуть-чуть странно. Ещё смешно, что это не мнение Яна и не мнение его менеджера. А чьё тогда? Я стараюсь держаться от таких вещей подальше. Как только ты кому-то ответишь, можно оказаться втянутым в бесконечный обмен остротами в прессе.

Обращаться или не обращаться за поддержкой – сложный этический момент. Не секрет, что некоторые участники чемпионских матчей готовились в основном за свой счёт. Насколько правильной является концепция, когда ты приходишь и говоришь – я отобрался туда-то, мне нужны средства на подготовку, свои тратить не буду? Мне трудно ответить на этот вопрос. Не нужно думать, что в Яна Непомнящего средства не вкладывались. Возможно, он считает, что могли бы больше, но не мне судить. В моём понимании задача ФШР – помогать молодым.

– Ваш прогноз – ждать ещё результативных партий в чемпионском матче?

– С огромной вероятностью – да. Такой матч. Уже пять результативных партий было. Я с трудом верю, что в оставшихся партиях будут все ничьи. Даже взять восьмую и девятую партии: у Дина в хламину выиграно, у Яна – с большим перевесом, а в итоге нелогичные ничьи.