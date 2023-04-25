«Не было никакой мотивации». Кирпичникова рассказала, почему перешла в сборную Франции

Российская пловчиха, чемпионка Европы и призёр чемпионатов мира по плаванию Анастасия Кирпичникова рассказала, почему приняла решение о выступлении за сборную Франции.

«Старты проходили один за другим без нас. Стало очень тяжело. Я очень часто плакала, мотивации у меня никакой не было. Приняла решение — надо что-то менять, ведь неизвестно, как долго всё это будет.

Я тренируюсь во Франции четыре с половиной года. Мой личный тренер видел мои слёзы, видел, как мне тяжело. Никак помочь мне не мог, кроме как в смене гражданства. Как говорят во французской федерации, документы идут по старым правилам. У меня есть шанс на выступление на Олимпиаде и на чемпионате мира в Фукуоке.

Я считаю, что спортсмены поймут моё решение. А те, кто пишет гадости, может, когда-то и имели отношение к спорту, но не прошли мой путь, чтобы комментировать это хоть как-то», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Напомним, 21 апреля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что Анастасия Кирпичникова запросила у организации решение о начале процедуры смены гражданства.