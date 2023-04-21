Чемпионка Европы Кирпичникова и пловец Николаев решили сменить спортивное гражданство

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил о том, что два спортсмена запросили у ВФП начать процедуру по смене спортивного гражданства.
Это чемпионка Европы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев. Оба на протяжении двух сезонов не выступали за Россию.
«Кирпичникова и Николаев запросили процедуру смены спортивного гражданства. Кирпичникова намерена выступать за Францию, Николаев — за Австралию. Процедура такая, что мы ничем не можем воспрепятствовать», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».
Кирпичникова — первая в истории россиянка, которая выступила на Олимпийских играх как в бассейне, так и в плавании на открытой воде. Анастасия много лет живёт и тренируется во Франции. Николаев уже выступает на чемпионате Австралии, но пока за клуб.
- 21 апреля 2023
-
19:45
-
19:25
-
19:10
-
18:52
-
18:14
-
18:06
-
17:53
-
17:35
-
17:18
-
16:41
-
14:39
-
13:40
-
12:57
-
11:57
-
11:55
-
11:23
-
10:58
-
10:44
-
10:06
-
09:46
-
09:05
-
09:00
-
01:15
-
01:09
-
00:19
- 20 апреля 2023
-
23:35
-
22:29
-
21:25
-
21:05
-
20:37
-
20:06
-
19:32
-
18:57
-
18:44
-
17:19