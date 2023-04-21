Чемпионка Европы Кирпичникова и пловец Николаев решили сменить спортивное гражданство

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников сообщил о том, что два спортсмена запросили у ВФП начать процедуру по смене спортивного гражданства.

Это чемпионка Европы Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев. Оба на протяжении двух сезонов не выступали за Россию.

«Кирпичникова и Николаев запросили процедуру смены спортивного гражданства. Кирпичникова намерена выступать за Францию, Николаев — за Австралию. Процедура такая, что мы ничем не можем воспрепятствовать», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Кирпичникова — первая в истории россиянка, которая выступила на Олимпийских играх как в бассейне, так и в плавании на открытой воде. Анастасия много лет живёт и тренируется во Франции. Николаев уже выступает на чемпионате Австралии, но пока за клуб.