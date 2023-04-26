Как завершится 12-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?

Сегодня, 26 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт 12-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий борется за титул с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

Ранее Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайским гроссмейстером. 11-я партия стала самой быстрой в нынешнем матче за шахматную корону. Непомнящий и Лижэнь завершили встречу на 39-м ходу. После 11 партий счёт в матче 6-5 в пользу россиянина. В 12-й партии Непомнящий сыграет чёрными фигурами. Начало партии — в 12:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится 12-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?

Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».