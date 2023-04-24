11-я партия стала самой быстрой в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем

Сегодня, 24 апреля, в Астане (Казахстан) завершилась 11-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем. Гроссмейстеры вновь сыграли вничью.
11-я партия стала самой быстрой в рамках текущего матча за мировую шахматную корону. Гроссмейстеры зафиксировали ничью менее чем через два часа. Российский шахматист играл белыми фигурами. Встреча гроссмейстеров завершилась на 39-м ходу ничейным результатом.
Счёт в титульном матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия состоится послезавтра, 26 апреля, и начнётся в 12:00 мск. Непомнящий сыграет чёрным цветом.
Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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