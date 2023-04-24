Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

11-я партия стала самой быстрой в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем

11-я партия стала самой быстрой в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 апреля, в Астане (Казахстан) завершилась 11-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем. Гроссмейстеры вновь сыграли вничью.

11-я партия стала самой быстрой в рамках текущего матча за мировую шахматную корону. Гроссмейстеры зафиксировали ничью менее чем через два часа. Российский шахматист играл белыми фигурами. Встреча гроссмейстеров завершилась на 39-м ходу ничейным результатом.

Счёт в титульном матче – 6-5 в пользу Непомнящего. 12-я партия состоится послезавтра, 26 апреля, и начнётся в 12:00 мск. Непомнящий сыграет чёрным цветом.

Всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

Материалы по теме
Самая быстрая партия в матче за корону — 2023. Ян сыграл без риска и стал ближе к титулу
Самая быстрая партия в матче за корону — 2023. Ян сыграл без риска и стал ближе к титулу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023