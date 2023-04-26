Левон Аронян выиграл турнир по быстрым шахматам и блицу Satty Zhuldyz
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Во вторник, 25 апреля, в Астане (Казахстан) завершился турнир «Мастерс», проводившийся в рамках фестиваля Satty Zhuldyz. Победителем соревнований по быстрым шахматам и блицу по общим результатам стал американский шахматист Левон Аронян. Спортсмен был вторым как в быстрых шахматах, так и в блице: в итоге он выиграл турнир по меньшей сумме мест.
Второе место в общем зачёте занял Арджун Эригайси (Индия), третьим стал представитель Армении Айк Мартиросян. Российский шахматист и 14-й чемпион мира ФИДЕ по шахматам Владимир Крамник занял пятое место.
Победитель турнира получит денежный приз в размере $ 45 тыс., спортсмен, занявший второе место, — $ 32 тыс., а шахматист, замкнувший тройку призёров, получит $ 24 тыс.
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