Левон Аронян выиграл турнир по быстрым шахматам и блицу Satty Zhuldyz

Во вторник, 25 апреля, в Астане (Казахстан) завершился турнир «Мастерс», проводившийся в рамках фестиваля Satty Zhuldyz. Победителем соревнований по быстрым шахматам и блицу по общим результатам стал американский шахматист Левон Аронян. Спортсмен был вторым как в быстрых шахматах, так и в блице: в итоге он выиграл турнир по меньшей сумме мест.

Второе место в общем зачёте занял Арджун Эригайси (Индия), третьим стал представитель Армении Айк Мартиросян. Российский шахматист и 14-й чемпион мира ФИДЕ по шахматам Владимир Крамник занял пятое место.

Победитель турнира получит денежный приз в размере $ 45 тыс., спортсмен, занявший второе место, — $ 32 тыс., а шахматист, замкнувший тройку призёров, получит $ 24 тыс.