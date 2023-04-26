Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян Непомнящий отобьёт атаку китайца? LIVE

Дин Лижэнь сегодня будет всеми силами пытаться сравнять счёт в матче. Удержится ли россиянин?

12-я партия матча за звание чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.

В среду, 26 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сошлись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В 12-й партии белыми фигурами будет играть китайский претендент.

За три партии до окончания матча в счёте ведёт российский гроссмейстер — 6:5. Поэтому его сопернику не остаётся ничего иного, кроме как идти в отчаянную атаку. Вряд ли Дин Лижэнь прибережёт самую мощную заготовку на 14-ю партию — там уже может быть поздно. Так что можно предполагать, что именно сегодня китаец организует мощнейшее наступление. Ян, держись!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию 12-й партии матча за титул чемпиона мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за битвой вместе с нами!