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Матч за звание чемпиона мира по шахматам 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь, онлайн-трансляция 12-й партии, 26 апреля 2023

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Ян Непомнящий отобьёт атаку китайца? LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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Ян Непомнящий, ЧМ-2023 по шахматам
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Дин Лижэнь сегодня будет всеми силами пытаться сравнять счёт в матче. Удержится ли россиянин?

12-я партия матча за звание чемпиона мира начнётся в 12:00 мск.

В среду, 26 апреля, в Астане (Казахстан) продолжится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором сошлись Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. В 12-й партии белыми фигурами будет играть китайский претендент.

За три партии до окончания матча в счёте ведёт российский гроссмейстер — 6:5. Поэтому его сопернику не остаётся ничего иного, кроме как идти в отчаянную атаку. Вряд ли Дин Лижэнь прибережёт самую мощную заготовку на 14-ю партию — там уже может быть поздно. Так что можно предполагать, что именно сегодня китаец организует мощнейшее наступление. Ян, держись!

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию 12-й партии матча за титул чемпиона мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за битвой вместе с нами!

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023
Live Ангелина Николаева

Интересно, что пять из семи первых партий оказались результативными, однако уже во второй половине матча гроссмейстеры выдали серию сразу из четырёх ничьих. Вспоминаем, как прошла девятая и десятая партия.

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Напомним, что в 11-й партии у Яна были хорошие шансы упрочить преимущество в счёте, однако он растерял устойчивый перевес, и партия завершилась вничью. Анализ партии в материале Дмитрия Кряквина.

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09:03 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Астане пройдёт 12-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам. Сегодня китайский гроссмейстер Дин Лижэнь сыграет белыми фигурами, а россиянин Ян Непомнящий постарается отбить его атаку и сохранить преимущество. Сейчас общий счёт в матче 6:5 в пользу Яна.

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