Ласицкас отреагировал на интервью кёрлингиста Крушельницкого

Спортивный журналист, комментатор и муж олимпийской чемпионки Марии Ласицкене Владас Ласицкас отреагировал на интервью российского кёрлингиста, чемпиона мира среди смешанных команд и среди смешанных пар, участника Олимпиады 2018 года Александра Крушельницкого.

Ранее Крушельницкий заявил ТАСС: «За два года до Олимпиады мы сдали очень много проб, если грубо говорить, то пасли нас очень хорошо. Причём в основном по линии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)».

«Бред какой-то. Нет никакой линии ВАДА, так как оно не отвечает за сбор проб и не берёт их. Есть национальные агентства, есть международные федерации, есть перед Олимпиадой и на ней МОКовская структура...» — написал Ласицкас в социальной сети.

Напомним, Александр Крушельницкий был дисквалифицирован на четыре года в 2018 году после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.