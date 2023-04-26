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Ласицкас отреагировал на интервью кёрлингиста Крушельницкого

Ласицкас отреагировал на интервью кёрлингиста Крушельницкого
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Спортивный журналист, комментатор и муж олимпийской чемпионки Марии Ласицкене Владас Ласицкас отреагировал на интервью российского кёрлингиста, чемпиона мира среди смешанных команд и среди смешанных пар, участника Олимпиады 2018 года Александра Крушельницкого.

Ранее Крушельницкий заявил ТАСС: «За два года до Олимпиады мы сдали очень много проб, если грубо говорить, то пасли нас очень хорошо. Причём в основном по линии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)».

«Бред какой-то. Нет никакой линии ВАДА, так как оно не отвечает за сбор проб и не берёт их. Есть национальные агентства, есть международные федерации, есть перед Олимпиадой и на ней МОКовская структура...» — написал Ласицкас в социальной сети.

Напомним, Александр Крушельницкий был дисквалифицирован на четыре года в 2018 году после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

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