Кёрлингист Крушельницкий: лучше бы вообще не поехал на ОИ-2018. Это сгубило мне карьеру

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий рассказал о трудностях, которые испытал из-за дисквалификации. Спортсмен подчеркнул, что больше не стал бы участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Первые два года было очень тяжело. Сейчас, когда заходит об этом речь, то воспоминания ещё бередят душу, но в целом я принял ситуацию, осознал, что переживать об этом уже нет смысла. Очень жаль, что всё это произошло на пике моей карьеры. Я долго жалел об упущенных возможностях, да и сейчас понимаю, что было бы, если бы не та Олимпиада. Лучше бы мы на неё вообще не поехали.

Я в нейтральном статусе больше бы не поехал. До сих пор жалею, что поехал, потому что эта поездка сгубила мне карьеру. Думаю, можно сделать что-то своё, как это было в советские годы. Прогибаться дальше лично я не готов. Если раньше Олимпиада была целью всей жизни, то сейчас я понимаю, что с нами поступают просто издевательски, продвигая свою риторику», — приводит слова Крушельницкого ТАСС.

Напомним, на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в дабл-миксте. Позже в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. В декабре 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать кёрлингиста на четыре года. Срок отстранения Крушельницкого истёк в феврале прошлого года.