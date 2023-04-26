Кёрлингист Крушельницкий: лучше бы вообще не поехал на ОИ-2018. Это сгубило мне карьеру

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий рассказал о трудностях, которые испытал из-за дисквалификации. Спортсмен подчеркнул, что больше не стал бы участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
«Первые два года было очень тяжело. Сейчас, когда заходит об этом речь, то воспоминания ещё бередят душу, но в целом я принял ситуацию, осознал, что переживать об этом уже нет смысла. Очень жаль, что всё это произошло на пике моей карьеры. Я долго жалел об упущенных возможностях, да и сейчас понимаю, что было бы, если бы не та Олимпиада. Лучше бы мы на неё вообще не поехали.
Я в нейтральном статусе больше бы не поехал. До сих пор жалею, что поехал, потому что эта поездка сгубила мне карьеру. Думаю, можно сделать что-то своё, как это было в советские годы. Прогибаться дальше лично я не готов. Если раньше Олимпиада была целью всей жизни, то сейчас я понимаю, что с нами поступают просто издевательски, продвигая свою риторику», — приводит слова Крушельницкого ТАСС.
Напомним, на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в дабл-миксте. Позже в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний. В декабре 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) решил дисквалифицировать кёрлингиста на четыре года. Срок отстранения Крушельницкого истёк в феврале прошлого года.
- 26 апреля 2023
-
11:05
-
10:55
-
10:35
-
09:57
-
09:50
-
09:31
-
09:05
-
00:58
-
00:18
- 25 апреля 2023
-
23:45
-
23:23
-
22:56
-
22:23
-
21:36
-
19:37
-
18:59
-
18:44
-
17:40
-
17:20
-
17:19
-
17:00
-
16:40
-
16:28
-
16:17
-
16:02
-
15:06
-
14:23
-
11:16
-
10:34
-
09:55
-
09:53
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
07:50