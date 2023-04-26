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Асаубаева: мне тяжело представить хоть Дин Лижэня, хоть Яна Непомнящего чемпионом мира

Асаубаева: мне тяжело представить хоть Дин Лижэня, хоть Яна Непомнящего чемпионом мира
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Чемпионка мира по блицу казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева высказалась о борьбе россиянина Яна Непомнящего и представителя Китая Дин Лижэня за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

«Мне тяжело представить хоть Дин Лижэня, хоть Яна Непомнящего чемпионом мира. Все же понимают, что Магнус Карлсен первый по рейтингу, он действующий чемпион мира, которого никто не победил. Ян и Дин два очень сильных шахматиста, но мне бы хотелось видеть в чемпионском матче Магнуса. Но раз он отказался, значит, ему это неинтересно. И его можно понять. Значит, будет новый чемпион мира. Кто именно – сложно сказать. Чемпион будет легитимным, всё будет по правилам, но сильнейшим шахматистом планеты многие продолжат считать Магнуса Карлсена», — сказала Асаубаева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

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