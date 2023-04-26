«Без еды у меня не было сил найти победный ход». Интервью с чемпионкой мира по блицу

Как играть важнейшие партии без воды и еды? Реально ли женщинам на равных биться с мужчинами? Можно ли воспринимать Яна Непомнящего или Дин Лижэня в качестве чемпиона мира в случае победы в матче?

На эти и другие острые вопросы «Чемпионату» ответила двукратная чемпионка мира по блицу казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева после завершения крупного турнира Satty Zhuldyz в Астане.

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Про неё заговорили ещё в 2017-м, когда гроссмейстер Евгений Соложенкин обвинил её в читерстве. Совсем недавно она опять попала в громкую историю, обрушившись с критикой на коллегу Жансаю Абдумалик за отказ играть Гран-при ФИДЕ в Индии. Сама Бибисара, уже являющаяся двукратной чемпионкой мира в блице, несмотря на сложнейшие условия в Индии, поделила первое-третье места. Спустя менее трёх недель она стала участницей матча «Казахстан против сборной мира», а после этого сыграла на представительном турнире.

Если некоторые вопросы интервью — об Индии и борще — вызывают у вас лишь недоумение, то прочитайте предысторию – она многое прояснит.

«Играть с мужчинами можно. Тяжело, но можно»

– Бибисара, давайте с главного начнём – как правильно произносится ваше имя?

– С ударением на последний слог. Но я предпочитаю, чтобы меня называли просто Сара, с этим именем проблем нет.

– Вы двукратная чемпионка мира в блице, серебряный призёр чемпионата мира в рапиде. Но среди женщин. Насколько сложно играть в быстрые шахматы против мужчин?

– Скажу честно, что тяжеловато. Ведь играть приходится против замечательных шахматистов – Владимира Крамника, Александра Грищука, Левона Ароняна, Бориса Гельфанда, список можно продолжать. Многие из них ещё молодые люди, они очень сильно играют в шахматы. Но я начала турнир выше своих ожиданий, первые четыре партии сыграла вничью. Могла даже 2,5 очка набрать, а не 2, если бы в 4-м туре обыграла Владимира Борисовича, но не судьба. А затем у меня был очень сложный игровой день: сначала не удержала чуть худшую позицию в партии против Левона, потом проиграла ещё две партии. Три поражения подряд было непросто пережить, но день я закончила ничьей. И в 3-м туре две ничьих. К сожалению, не смогла выиграть ни одной партии, но зато поняла, что играть с мужчинами можно. Тяжело, но можно. Правда, чем короче контроль, тем мне сложнее, потому что иногда нужно подумать, что делать дальше. Играть рукой, на автомате — как лучшие шахматисты мира — я пока не могу.

– На Satty Zhuldyz вы сыграли с Хоу Ифань, которую многие называют сильнейшей шахматисткой в истории. Как вам её нынешний уровень игры?

– Когда Хоу Ифань ушла из шахмат или, лучше сказать, приостановила карьеру, она была безоговорочно сильнейшей. Такой доминации ни до, ни после неё не было. За исключением, наверное, Юдит Полгар, но Юдит не играла с женщинами. Хоу Ифань до сих пор остаётся одной из сильнейших шахматисток мира, но в её случае сказывается отсутствие практики. Многие другие шахматисты, даже завершившие большую карьеру, всё ещё играют, а Хоу Ифань преподаёт в университете. Думаю, если она решит возобновить карьеру и будет играть постоянно, её шахматная сила может вернуться. Поживём – увидим.

Бибисара Асаубаева во время партии Фото: Пресс-служба турнира Satty Zhuldyz

– Ваша цель – занять её место мирового лидера?

– Моя цель – продолжать развиваться. Конечно, я хочу стать чемпионкой мира. Но нужно прежде всего свою работу делать хорошо. А какие результаты придут – посмотрим.

– Если бы не шахматы, кем вы могли бы стать?

– Сложно ответить на этот вопрос, если из 19 прожитых лет я 15 лет занимаюсь шахматами. Честно говоря, даже не представляю другой жизни.

– Вам всего 19 лет, но как-то по ходу карьеры к вам привязываются странные истории. Вас и в читерстве обвиняли в своё время, и вот недавно вы посоветовали другой шахматистке из Казахстана Жансае Абдумалик «борщи варить». Вы всегда говорите то, что думаете?

– Я достаточно прямой человек. Обо мне ходит много слухов. К сожалению или к счастью, научилась не обращать внимание на мнение окружающих людей, которые незнакомы со мной и не знают, какой я человек. Если обо мне говорят, значит, я интересна людям.

– Вы настоящая звезда в Казахстане.

– Благодаря поддержке родителей у меня получается достигать достаточно высоких результатов. Ну а благодаря этому люди узнаю́т обо мне, отдают детей в шахматы, поскольку перед их глазами пример, что возможно стать победителем чемпионата мира. Думаю, это здорово.

«Про «борщи» просто к слову пришлось»

– Всё же насколько действительно условия на Гран-при ФИДЕ в Индии были невыносимыми?

– Я согласна с тем, что условия были не самыми лучшими, но не настолько плохими, чтобы уезжать с Гран-при. Тараканов в номерах не было, кормили вполне нормально.

На турнире играют лучшие шахматистки мира, идёт отбор в турнир претенденток. Серия Гран-при – это не шутки. Турнир круговой. Жеребьёвка проводится за месяц до старта. Когда одна из участниц выбывает, это бьёт по всем остальным. Сразу меняется жеребьёвка, кто-то играет больше партий белыми, кто-то – чёрными. Разве это равные условия получаются? Например, китаянка, занявшая третье место, шесть партий белыми играла и только три — чёрными. Мы лишились официального игрового дня, что повлекло изменения в расписании. Я сыграла восемь партий подряд без выходных, а с учётом того, что держала мусульманский пост, было тяжело. Со стороны тех, кто снялся, это неспортивное поведение.

– Вы держали пост во время турнира? Рамадан же завершился только 21 апреля.

– Да. Я соблюдала пост третий год подряд, но впервые у меня на этот месяц выпал такой насыщенный турнирный график. Сначала этап Гран-при в Индии, потом матч Казахстан – сборная мира, и вот теперь турнир Satty Zhuldyz. В Индии было сложнее всего, так как партии игрались в дневное время суток, а современные шахматы – настоящий спорт. Партии начинались в 15:00, и до 18:30 мне даже пить нельзя было. Дело дошло до того, что в партии с Харикой Дронавалли я в выигранной позиции поняла, что у меня нет сил найти победный ход. К счастью, время было почти 18:30, так что я попила, поела, ко мне пришли силы, и я довольно легко довела партию до логичного завершения. Рада, что справилась и показала достойный результат, хотя могла сыграть и ещё лучше.

– Но ведь в Рамадан допускается приём пищи и питья, а для спортсменов вообще какие-то поблажки существуют.

– Допускается, да. До четырёх часов утра. А мне нужно спать, чтобы потом нормально к партии подготовиться. Соблюдать режим сна во время турнира очень важно, чтобы потом голова не болела. Ну и к выбору еды нужно было отнестись с особым вниманием, в Индии специфическая еда, очень много острых блюд. Но еду можно было заказать и самостоятельно, организаторы компенсировали все расходы.

– Честно говоря, я не понял, в чём были плохие условия.

– Видимо, в том, что её [Жансаю Абдумалик] не встретили. Но для меня, повторю, это неспортивное поведение. Признаю́, что не совсем правильно поступила, что вывелась на эмоции и опубликовала этот пост, тем более в священный праздник, но меня тоже можно понять. Я приехала на турнир, к которому долго готовилась. Для меня это был первый турнир с классическим контролем времени за полгода. Было много быстрых шахмат, блицев, но не классики. В том случае, если бы произошла замена, я бы за 13 часов до начала первой партии получила соперницу, про которую вообще ничего не знала.

Бибисара Асаубаева и юные шахматисты Фото: Пресс-служба турнира Satty Zhuldyz

– Чтобы закрыть тему – вы любите борщ?

– Да, но в том конкретном случае это просто к слову пришлось. Все люди имеют право на эмоции и чувства.

«Мне тяжело представить Дина или Яна чемпионом мира»

– Как вы относитесь к читерам? Сталкивались ли с тем, что против вас играли нечестно?

– Я слышала, что существует множество способов подсказок, учитывая то, как далеко вперёд шагнуло развитие технологий. Но лично не сталкивалась с тем, чтобы кого-то ловили не читерстве. Я даже в онлайн-турнирах такого не встречала.

– Как считаете, Магнус Карлсен имел основания обвинять Ханса Ниманна?

– Как человек, которого тоже обвиняли в нечестной игре, я сделала вывод, что без неопровержимых доказательств лучше никого не обвинять. Сама я после обвинений в свой адрес предприняла ответные действия и полностью очистила своё честное имя. И больше эту историю вспоминать не хочу.

– Вы хоть как-то следите за тем, как проходит матч между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем?

– Смотреть все партии не всегда получается, поскольку у меня очень загруженный график. Но результаты всех партий я знаю.

Бибисара Асаубаева Фото: Пресс-служба турнира Satty Zhuldyz

– Вам вообще интересно, кто станет новым чемпионом мира?

– Мне тяжело представить хоть Дин Лижэня, хоть Яна Непомнящего чемпионом мира. Все же понимают, что Магнус Карлсен первый по рейтингу, он действующий чемпион мира, которого никто не победил. Ян и Дин — два очень сильных шахматиста, но мне бы хотелось видеть в чемпионском матче Магнуса. Однако раз он отказался, значит, ему это неинтересно. И его можно понять. Значит, будет новый чемпион мира. Кто именно – сложно сказать. Чемпион будет легитимным, всё будет по правилам, но сильнейшим шахматистом планеты многие продолжат считать Магнуса Карлсена.

– Что больше всего вас удивляет в чемпионском матче?

– Удивляет количество результативных партий. Оно просто зашкаливает. Думаю, такого не ожидал никто. В какой-то момент думала, что ничьих практически не будет, поскольку было пять результативных партий подряд. Для матча за звание чемпиона мира это многовато. За последние годы мы привыкли, что все партии с классическим контролем вничью заканчиваются, ну или одна-две результативных партии.

– Вы на стороне тех, кто говорит, что это феерический матч, или на стороне тех, кто видит у претендентов только плохую подготовку?

– Трудно сказать. Не знаю. Как я уже сказала, у меня слишком загруженный график, и мне немного не до мужского чемпионата мира. И я не скрываю, что для меня сильнейшим останется Магнус Карлсен.