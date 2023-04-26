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Лижэнь — о 12-й партии матча с Непомнящим: игра была большой, со множеством ошибок

Лижэнь — о 12-й партии матча с Непомнящим: игра была большой, со множеством ошибок
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Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал итоги 12-й партии матча за звание чемпиона мира, в которой он одержал победу над россиянином Яном Непомнящим. Счёт в матче сравнялся — 6:6.

«Я согласен с тем, что качество игры было очень низким, но не могу сказать, что я сильно нервничал. Кажется, это была очень важная игра, но я вообще этого не ощущал. Я сказал себе, что важно сосредоточиться на шахматах, поэтому никаких эмоций не было. Но я понимаю, что игра была достаточно большой, с множеством ошибок.

Я не понял, почему после 26… b4 Ян не сыграл 27… Kf3. Это сильно облегчило мне игру, позволило моему ферзю выбраться на хорошее поле. После 30… Ce4 мне показалось, что у меня уже игра получше», — сказал Дин Лижэнь на пресс-конференции по окончании матча.

В основной части матча за звание чемпиона мира по шахматам остаётся две партии. Затем, в случае ничьей, наступит время четырёх партий тай-брейка.

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