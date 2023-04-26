Лижэнь — о 12-й партии матча с Непомнящим: игра была большой, со множеством ошибок

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал итоги 12-й партии матча за звание чемпиона мира, в которой он одержал победу над россиянином Яном Непомнящим. Счёт в матче сравнялся — 6:6.
«Я согласен с тем, что качество игры было очень низким, но не могу сказать, что я сильно нервничал. Кажется, это была очень важная игра, но я вообще этого не ощущал. Я сказал себе, что важно сосредоточиться на шахматах, поэтому никаких эмоций не было. Но я понимаю, что игра была достаточно большой, с множеством ошибок.
Я не понял, почему после 26… b4 Ян не сыграл 27… Kf3. Это сильно облегчило мне игру, позволило моему ферзю выбраться на хорошее поле. После 30… Ce4 мне показалось, что у меня уже игра получше», — сказал Дин Лижэнь на пресс-конференции по окончании матча.
В основной части матча за звание чемпиона мира по шахматам остаётся две партии. Затем, в случае ничьей, наступит время четырёх партий тай-брейка.
- 26 апреля 2023
-
16:36
-
16:19
-
16:18
-
16:12
-
15:51
-
15:09
-
14:37
-
13:02
-
11:45
-
11:20
-
11:09
-
11:05
-
10:55
-
10:35
-
09:57
-
09:50
-
09:31
-
09:05
-
00:58
-
00:18
- 25 апреля 2023
-
23:45
-
23:23
-
22:56
-
22:23
-
21:36
-
19:37
-
18:59
-
18:44
-
17:40
-
17:20
-
17:19
-
17:00
-
16:40
-
16:28
-
16:17