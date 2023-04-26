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Непомнящий проиграл Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

Непомнящий проиграл Лижэню в 12-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам
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Сегодня, 26 апреля, в Астане (Казахстан) завершилась 12-я партия в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором встречаются российский шахматист Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь. Китайский гроссмейстер белыми фигурами одержал победу, сравняв счёт в матче — 6-6.

Встреча шахматистов завершилась на 38-м ходу. 13-я партия матча за шахматную корону состоится завтра, 27 апреля. Начало партии — в 12:00 мск. В этой партии российский гроссмейстер сыграет белыми фигурами.

Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Партия 12. Дин Лижэнь (Китай) - Ян Непомнящий (Россия)
26 апреля 2023, среда. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
1:0
Ян Непомнящий

Напомним, всего матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».

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