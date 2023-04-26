Ронни О'Салливан не смог побить великий рекорд Стивена Хендри по числу титулов на ЧМ

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан не сумел побить рекорд легендарного Стивена Хендри по количеству титулов (7), завоёванных на ЧМ.

О'Салливан мог добиться на этого на текущем ЧМ-2023, который традиционно проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде. Однако лидер мирового рейтинга Ронни потерпел неожиданное поражение от бельгийца Люки Бреселя (10-й номер рейтинга) со счётом 10:13.

Напомним, в финале прошлогоднего ЧМ О'Салливан обыграл обладателя титула 2019 года Джадда Трампа, тем самым повторив рекорд Хендри. Стивен же завоевал свой седьмой титул ещё в 1999 году. О'Салливан и Хендри — величайшие снукеристы современности.

Финал чемпионата мира по снукеру пройдёт в два дня: 30 апреля и 1 мая 2023 года. Победитель турнира получит $ 625 тыс. из общего призового фонда в $ 3 млн.