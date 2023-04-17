Ронни О’Салливан — самый крутой чемпион мира по снукеру? Время выбирать лучшего в истории!

В Шеффилде вовсю идёт чемпионат мира – 2023 по снукеру. Турнир в «Крусибле» стартовал 15 апреля, а 1 мая мир узнает нового обладателя титула.

Всего за историю снукера звание чемпиона мира выигрывали 26 снукеристов, многие из них даже – по несколько раз. Каждый из этих спортсменов обладал своим уникальным стилем и по-своему очаровывал публику.

Из 26 чемпионов мира мы отобрали для вас дюжину самых ярких и титулованных, но лишь 1 из 12 снукеристов может быть лучшим в истории. Кто именно – мы предлагаем решить вам в нашем онлайн-рейтинге.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.