Ронни О’Салливан — самый крутой чемпион мира по снукеру? Время выбирать лучшего в истории!

В Шеффилде вовсю идёт чемпионат мира – 2023 по снукеру. Турнир в «Крусибле» стартовал 15 апреля, а 1 мая мир узнает нового обладателя титула.
Всего за историю снукера звание чемпиона мира выигрывали 26 снукеристов, многие из них даже – по несколько раз. Каждый из этих спортсменов обладал своим уникальным стилем и по-своему очаровывал публику.
Из 26 чемпионов мира мы отобрали для вас дюжину самых ярких и титулованных, но лишь 1 из 12 снукеристов может быть лучшим в истории. Кто именно – мы предлагаем решить вам в нашем онлайн-рейтинге.
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Ронни О’Салливан
Пожалуй, самый яркий снукерист в истории, ведь недаром его называют живой легендой снукера. Ракета – самый успешный из так называемого «класса 92», включающего Стивена Хендри и Марка Уильямса. На счету Ронни семь побед на чемпионатах мира и одно поражение в финале. Сейчас Ракета – лучший игрок мира, согласно рейтингу WST, и действующий чемпион планеты. О’Салливан – обладатель мета-рекорда, то есть рекорда по количеству рекордов, у него их больше 35. Например, Ракета является лучшим по количеству максимальных брейков за один турнир, за чемпионат мира, за сезон и за карьеру.
Джон Хиггинс
Представитель «класса 92» вместе с Ронни О’Салливаном и Марком Уильямсом. Звезда шотландца зажглась раньше остальных в этой тройке. Свой первый титул Хиггинс выиграл в 1998 году. Впоследствии на чемпионатах мира Джон побеждал ещё трижды (в 2007, 2009 и 2011 годах). К титулу он был близок и в 2001 году, но тогда уступил его Ронни. Тем не менее шотландец стал первым в истории снукера игроком, которому удалось выиграть 1000 профессиональных матчей. Свой класс Волшебник из Вишоу показывает и сейчас. Джон принимал участие в финалах чемпионата мира 2017, 2018 и 2019 годов, но каждый раз проигрывал.
Стивен Хендри
Величайший игрок в истории современного снукера. Свой первый титул шотландец взял в 1990-м, а потом доминировал на протяжении почти 10 лет. За эти годы Хендри выиграл ещё шесть титулов, уступив лишь трижды. Всего же Золотой мальчик участвовал в финалах чемпионата мира девять раз.
Марк Уильямс
Один из звёздных игроков так называемого «класса 92», включающего также Ронни О’Салливана и Джона Хиггинса. В отличие от многих снукеристов, Уильямс побеждал на чемпионатах мира в разных десятилетиях. Первый титул он взял в 2000-м, второй – в 2003-м, а третий – аж в 2018-м! Что интересно, выиграв ЧМ в начале XXI века, Уильямс стал первым в истории левшой, которому покорился титул. Валлийская машина имеет в активе и ряд других рекордов. Например, Марк – лишь третий игрок в истории, которому за один год удалось выиграть все три престижных турнира тройной короны.
Марк Селби
Один из наиболее успешных игроков нового поколения, отличающийся своим удивительно неповторимым стилем. К своим 39 годам англичанин уже выиграл четыре титула чемпиона мира (2014, 2016, 2017, 2021), три титула «Мастерс» (2008, 2010, 2013) и множество наград других турниров. Кстати, впервые в финале ЧМ Селби играл в 2007 году, но тогда уступил Джону Хиггинсу. Сейчас Шутник из Лестера – второй в рейтинге лучших игроков мира от WST.
Джо Дэвис
Настоящий Султан снукера. Во многом благодаря ему и появился чемпионат мира, в 1927 году он стал одним из организаторов первого ЧМ по снукеру. Тогда же Джо и стал первым победителем нового турнира. С тех пор началась настоящая эра доминирования Дэвиса-старшего. С 1927 по 1940 год он выиграл 14 титулов чемпиона мира, побед могло быть и больше, если бы не Вторая мировая война. Уже в 1946 году Дэвис победил на своём юбилейном, 15-м чемпионате мира, а затем красиво ушёл из снукера непобеждённым.
Джадд Трамп
Один из наиболее ярких игроков нового поколения. К 33 годам он трижды играл в финале чемпионата мира, но сумел выиграть лишь в 2019 году. В 2011-м он уступил Джону Хиггинсу, а в 2022-м – Ронни О’Салливану. Джадд выиграл более 20 турниров за карьеру и обладает рекордом по количеству побед в рейтинговых состязаниях за сезон. Сейчас занимает пятое место в рейтинге WST.
Фред Дэвис
Младший брат первого чемпиона мира по снукеру Джо Дэвиса. Фреду не удалось достичь таких же успехов, как старшему брату, но удалось перехватить снукерное господство после ухода Джо. Впервые Дэвис-младший выиграл чемпионат мира в 1948 году. До 1956 года Фред побеждал на всех ЧМ за исключением одного – в 1950 году. Тогда в финале он уступил Уолтеру Дональдсону. Несмотря на то что в активе Дэвиса-младшего восемь титулов, за главный трофей ЧМ он боролся в финале турнира аж 14 раз!
Стив Дэвис
Шестикратный чемпион мира по снукеру. Вместе с Рэем Риардоном он занимает шестое место в списке самых титулованных игроков на ЧМ. Рыжий волшебник доминировал в снукере почти десятилетие – с 1981 по 1989 год. В те годы Стиву не покорились лишь ЧМ-1985 и ЧМ-1986, где он проиграл в финалах. Прервать доминирование Дэвиса смог лишь Стивен Хендри. Удивительно, но даже 2009 году Рыжий волшебник входил в топ-16 лучших игроков мира, а ведь тогда ему было уже за 50! Карьеру Дэвис завершил лишь в 2016 году.
Рэй Риардон
Шестикратный чемпион мира. Вместе со Стивом Дэвисом он делит шестое место в рейтинге самых титулованных снукеристов на ЧМ. Рэй был настоящим монстром в 70-е годы, когда главный турнир сезона впервые стал проводиться на выбывание. С 1970 по 1978 год он выиграл шесть чемпионатов мира, четыре из которых подряд. Близок к титулу Дракула был в 1982 году, но тогда уступил Алексу Хиггинсу. Своей красивой игрой Рэй поражал всех до 1992 года. Риардон до сих пор является лучшим снукеристом в истории Уэльса.
Джон Палмен
Джон Палмен – восьмикратный чемпион мира по снукеру. Больше титулов лишь у Султана снукера Джо Дэвиса (15). Свой первый ЧМ Палмен выиграл в 1957 году, прервав многолетнее господство Фреда Дэвиса. К несчастью для Джона, практически сразу после этого в снукере перестали проходить ЧМ. Лишь спустя шесть лет — в 1964 году — проведение чемпионатов мира было возрождено. Тогда турнир проводился в виде челлендж-матчей по несколько раз в год. И в итоге буквально за четыре года Палмену удалось выиграть семь титулов. Всего же в финалах чемпионата мира Джон участвовал 11 раз.
Шон Мёрфи
Настоящий Мистер Стабильность. Уже на протяжении 20 лет англичанин показывает свой высокий класс и до сих пор считается самым техничным игроком мейн-тура. Первый и пока единственный титул чемпиона мира он выиграл в 2005 году, однако Мёрфи ещё трижды был близок к трофею: в 2009, 2015 и 2021 годах. Что интересно, в 2005 году 22-летний Шон взял титул, пройдя весь квалификационный турнир. Это лишь второй такой случай в истории снукера после победы Терри Гриффитса в 1972 году.
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