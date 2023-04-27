Чикунова — о мировом рекорде: я была в шоке. Думала, если всё-таки осилю, то на пару сотых

Российская пловчиха Евгения Чикунова прокомментировала то, что установила мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на чемпионате России. Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды и превзошла достижение представительницы ЮАР Татьяны Скунмакер, которое равнялось 2.18,95.

«На чемпионат России ехала с хорошим настроением, так как для меня соревнования – это всегда большой праздник, который с трепетом жду. Когда проплыла утреннюю часть на 200-метровке, появилась мысль, что установить новый мировой рекорд очень даже реально. Но всё равно не была до конца в этом уверена.

Когда увидела на табло свой результат, то была в шоке. Думала, если всё-таки осилю мировой рекорд, то на пару сотых. А перебить на 1,4 секунды – это очень быстро. Вся дистанция складывалась для меня очень хорошо. На своих преследовательниц особо не смотрела, как это было обычно. В этот раз полностью ориентировалась на себя», — приводит слова Чикуновой телеграм-канал радио «Движение».