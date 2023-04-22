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Российская пловчиха Евгения Чикунова превзошла мировой рекорд на коронной дистанции Юлии Ефимовой — результат засчитают?

«Это человек другого уровня». 18-летняя российская пловчиха установила мировой рекорд
Ангелина Николаева
Евгения Чикунова
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Евгения Чикунова превзошла достижение олимпийской чемпионки. Как жаль, что она лишена возможности соревноваться с лучшими в мире!

Юная российская пловчиха Евгения Чикунова на чемпионате России в Казани превзошла мировой рекорд. Но из-за изоляции российского спорта сразу же возник вопрос: утвердят ли её результат в Международной федерации водных видов спорта, если россиянка сражается с мировыми лидерами заочно?

«Заплыв пройдёт процедуру утверждения на рекорд»

18-летняя российская пловчиха Евгения Чикунова превзошла мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды и превзошла достижение Татьяны Скунмакер из ЮАР на 1,4 секунды. Предыдущий рекорд продержался почти два года, Скунмакер проплыла 200 метров за 2.18,95 на Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Чикунова является призёром чемпионата Европы – 2021, многократной чемпионкой России, чемпионкой Европы на короткой воде. Примечательно, что молодая спортсменка установила рекорд на коронной дистанции призёра Олимпийских игр Юлии Ефимовой, с которой несколько лет назад жёстко конкурировала за место в национальной команде России.

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Уже сейчас понятно, что Чикунова – будущее российского плавания, однако пока устанавливать новые мировые рекорды ей приходится в России.

Как и многие другие спортивные федерации, World Aquatics отстранила россиян и белорусов от международных соревнований, однако в организации заявили, что рекорд российской спортсменки будет утверждаться на общих основаниях.

«Заплыв Чикуновой пройдёт процедуру утверждения на мировой рекорд от World Aquatics, как и любой другой. Только когда будут приняты необходимые шаги по верификации, мировой рекорд будет ратифицирован», – сообщили Матч ТВ в Международной федерации водных видов спорта.

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«Человек другого уровня»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов высказался о блестящей победе Чикуновой на чемпионате России и её новом мировом рекорде.

«Рекорд Жени – это очень круто. Побит не как обычно, на одну или две десятых, а больше чем на секунду. Почти уничтожен. 1,4 секунды – это колоссальное преимущество. Это очень много для 200 м. Человек другого уровня, в отличие от остального мира», – приводит слова Рылова «РИА Новости Спорт».

В социальных сетях Чикунову поздравила даже Скунмакер:

«Ты просто разгромила его! Как бы я хотела обнять тебя сейчас!»

Рекорд Чикуновой прокомментировал и президент ОКР Станислав Поздняков.

«Редкий случай, когда наша спортсменка оставляет позади своих прямых зарубежных конкуренток, даже не находясь с ними в одном бассейне. Вот это воля к победе! Вот это стремление доказать всем, чего ты достойна!»

Скорее всего, рекорд Чикуновой будет ратифицирован – явных препятствий этому нет. Но, конечно, досадно, что одна из лучших спортсменок мира пока вынуждена соревноваться только дома, со своими соотечественницами.

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