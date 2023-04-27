Сегодня, 27 апреля, в Астане (Казахстан) пройдёт 13-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий борется за титул с китайским шахматистом Дин Лижэнем.
Напомним, накануне Непомнящий потерпел поражение в 12-й партии матча за шахматную корону. Встреча гроссмейстеров завершилась на 38-м ходу. Благодаря победе Лижэнь сравнял счёт в матче — 6-6. В 13-й партии Непомнящий сыграет белыми фигурами. Начало партии — в 12:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как завершится 13-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам?
Матч состоит из 14 партий. В случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти».
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