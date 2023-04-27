Карякин — о 13-й партии: к счастью для Непомнящего, Лижэнь не воспользовался преимуществом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил результат 13-й партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Предпоследняя партия матча, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась после 39-го хода. Счёт равный — 6,5-6,5.

«Игра была нервной, но это уже логичное продолжение того, что происходило в предыдущих партиях. Предыдущая партия была на совсем слабом уровне. Сегодня, конечно, для Непомнящего это определённый успех, потому что дела у него в какой-то момент обстояли хуже, несмотря на то что он играл белыми. Китаец очень точно играл в дебюте и на выходе из дебюта получил преимущество, но, к счастью для Яна, не воспользовался им. Показалось, что Ян в какой-то момент перехватил инициативу, но он сделал комфортную ничью. Ян может выдохнуть, потому что теперь выходной. Осталась одна партия, которую надо пережить.

Мне, как и любому зрителю, было бы интересно на тай-брейке. Когда партия с коротким контролем времени, за ней интересно наблюдать. Матч зрелищный, с одной стороны, с другой – многовато ошибок. Но, конечно, зрители любят, когда есть выигрыши, проигрыши, когда мало ничьих. С этой точки зрения смотреть интереснее», – приводит слова Карякина «РИА Новости Спорт».

Заключительная 14-я партия с классическим контролем времени состоится в субботу, 29 апреля. Непомнящий будет играть чёрными фигурами. В случае ничейного результата для выявления победителя будет назначен тай-брейк.