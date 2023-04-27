Разбор 13-й партии матча за звание чемпиона мира. Без взаимных ошибок вновь не обошлось, но такой драмы, как накануне, уже не было.

Ян Непомнящий вышел из пике. Российский шахматист сделал ничью и сохранил шансы на корону

В 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам, в котором встречаются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, получилась небезошибочная, интересная борьба с уже знакомыми всем «качелями», но всё-таки сегодня никто не допускал фатальных ошибок и обошлось без валидола вперемешку с нашатырём. Россиянин после тяжёлого удара накануне вышел из пике и получил передышку перед 14-й партией, а китаец наверняка возлагает большие надежды на белую подачу в заключительный день.

Счет после 13 классических партий равный – 6,5 на 6,5.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира — 2023. 13-я партия

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 a6 4.Сa4 Кf6 5.0–0 Сe7 6.d3 b5 7.Сb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Сb7 10.Сe3

Новое и редкое слово в испанской дуэли между соперниками.

10…Кa5 11.Сc2 c5 12.Кbd2 Лe8 13.a4 h6 14.d4

Идея хода слоном заключалась в подготовке d3-d4, но, возможно, Ян забыл включить размен 14.a:b5! a:b5 15.d4 e:d4 16.c:d4 c:d4 17.К:d4 Кc4 18.К:c4 b:c4 19.Фe2 с небольшим давлением.

14...e:d4 15.c:d4 c:d4 16.К:d4 Кc4 17.К:c4 b:c4

18.f3?!

Теперь уже у чёрных очень комфортная игра и давление на пешку е4, проблемы с которой можно было постараться решить встречной активностью 18.Фe2 Лc8 19.f3 Сf8 20.Кf5 d5 21.Лad1.

18… Сf8 19.Сf2 d5 20.e:d5 К:d5 21.Сe4 Лe5

На стороне чёрных инициатива, король белых ослаблен, и перспективно выглядело 21… Лb8 22.Фd2 (22.С:d5 С:d5)22… Кb4, с давлением на пешку b2 или 21… Фg5, присматриваясь к королю.

22.Лc1 Лc8 23.Кe2

23…Фe7?!

Неосмотрительно закрывается слон. 23… Фe8! 24.Фd4 f5 (есть ещё компьютерное 24… Кe3!?) с идеей25.Сg3? Сc5 оставляло за чёрными преимущество.

24.Фd4! f5 25.Сg3

В этом всё дело! Хода слона на с5 у чёрных нет, и китайцу пришлось отдавать качество, надеясь построить крепость в эндшпиле.

25…Л:e4 26.f:e4 Ф:e4 27.Ф:e4 f:e4 28.Лfd1 Кb4

Несколько точнее активизировать слона 28… Сe7 или 28… Сc5+ 29.Крh2 Сe3.

29.Лd7 Сc5+ 30.Крh2 Сc6 31.Лc7 Л:c7 32.С:c7 Сd5 33.Кc3 Кd3

Проигрывает 33… Сc6? 34.К:e4!, но смысл операции Дина заключался именно в том, чтобы привести мощного коня на d3.

34.Лc2 Сc6 35.a5 Крf7

36.Лe2

Последние шансы на успех белым оставляло 36.Кe2 Сd5 37.Кf4 К:f4 38.С:f4 Крe6 – грозный чёрный конь разменян, материальный перевес остался, но всё равно наиболее вероятна ничья.

36… Кc1 37.Лe1 Кd3 38.Лe2 Кc1 39.Лe1 Кd3 Ничья.

В истории матчей за мировую корону при равном счёте заключительная партия почти всегда заканчивалась вничью. Исключением стал лишь 2010 год, когда болгарин Веселин Топалов устроил «самосожжение» в битве с индийцем Вишванатаном Анандом. Топалов считал, что в быстрых шахматах Ананд будет явным фаворитом, поэтому в равной позиции забрал «отравленную» пешку и попал под разгромную атаку, проиграв в основное время.

Бросится ли в 14-й партии кто-то во все тяжкие или претенденты, как обычно бывает, не будут форсировать события? Разум взывает ко второму варианту с ничьей и тай-брейком, но Ян и Дин приучили уже нас, что в этом матче может случиться всё что угодно! Заключительная партия состоится 29 апреля.