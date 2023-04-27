Чемпионку США по лёгкой атлетике дисквалифицировали за каннабис

Американское антидопинговое агентство USADA дисквалифицировало легкоатлетку Тару Дэвис-Вудхолл за употребление запрещённого вещества класса каннабиноидов. Следы основного психоактивного компонента каннабиса, марихуаны и гашиша были найдены в допинг-пробе спортсменки, сданной на зимнем чемпионате США 17 февраля.

Дэвис-Вудхолл удалось доказать, что она применяла вещество во внесоревновательный период. Также спортсменка прошла курс лечения, поэтому срок её дисквалификации, который отсчитывается с 21 марта, был сокращён с трёх до одного месяца. Результаты спортсменки, начиная с 17 февраля, были аннулированы. В связи с этим 23-летняя Дэвис-Вудхолл лишилась звания чемпионки страны по прыжкам в длину в помещении.

На Олимпийских играх – 2020 в Токио американка стала шестой.