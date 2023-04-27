Борис Гельфанд — о титульном матче: Дин Лижэню может снова повезти

Участник матча за звание чемпиона мира по шахматам 2012 года израильтянин Борис Гельфанд высказался о титульном матче между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Перед заключительной 14-й партией в классические шахматы счёт 6,5:6,5.

«Любой чемпионский матч очень хорош. Здесь встречаются гроссмейстеры, хорошо играющие позиции, в которых у них есть определённое преимущество, а защищаются оба намного хуже. Этим и вызвано то, что на одном из отрезков результативность была очень высокой.

Есть мнение, что поединок нельзя отнести к титульным, поскольку в нём не играет чемпион мира Карлсен? Но ведь это выбор самого Магнуса. Какие претензии можно предъявить Яну Непомнящему и Дин Лижэню? Оба заслужили право на этот матч, готовились к нему и играют по максимуму. Они делают за доской всё возможное. Партии проходят интересно, видно, что игровое напряжение только нарастает.

Может ли Лижэню в третий раз повезти? Дин Лижэню может снова повезти. В этой ситуации мы переходим уже в плоскость гаданий. У меня нет какого-то предчувствия, кто станет чемпионом мира», — приводит слова Гельфанда «РИА Новости Спорт».

Ранее китайский гроссмейстер в последний момент попал на турнир претендентов после дисквалификации Сергея Карякина, а затем занял там второе место, которое после отказа Магнуса Карлсена подарило ему путёвку в матч за мировую шахматную корону.