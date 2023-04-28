Вайцеховская: сложно отделаться от ощущения чёрной дыры, куда летят усилия спортсменов

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об итогах прошедших чемпионатов России по водным видам спорта, из результатов которых, по её мнению, все запомнят только мировой рекорд пловчихи Евгении Чикуновой.

«Когда-то я дико обижалась на папу, который утверждал, что по-настоящему самодостаточных видов спорта из числа летних — всего два. Плавание и лёгкая атлетика. Не только потому, что они предельно понятны и объективны (старт, финиш, секундомер или сантиметровая лента), но и потому, что там существует такая вещь, как рекорды. Официальные. То есть ты можешь вообще никогда не участвовать в чемпионатах мира или Олимпийских играх, но можешь установить феноменальный мировой рекорд и войти в историю героем. Просто не с медального входа, а с результативного.

Сейчас же, под впечатлением двух свежих чемпионатов России по плаванию и синхронному плаванию я думаю, что папа был прав. Те же пловцы, в частности, оказались в гораздо более выигрышном положении, нежели гимнасты, синхронистки или прыгуны в воду. В «артистических» или так называемых сложно-координационных видах спорта выдающийся результат или программа имеют значение только в ситуации грандиозного (и обязательно выигранного) соперничества. Стал первым на Олимпиаде или ЧМ — ты герой. И никого вообще не волнует, если честно, в каком костюме ты выступал, у кого именно выиграл и с какой суммой баллов. Потому что в истории остаётся не это, а только победа.

Та же ситуация — в единоборствах или играх. Поэтому сейчас так сложно отделаться от ощущения некоторой чёрной дыры, в которую в подавляющем большинстве спортивных дисциплин летят усилия огромного количества людей. Которые так же тяжело тренируются, так же отказывают себе во многих вещах, преодолевают себя, травмы и обстоятельства. И всё это — ради результатов, которые по большому счёту уже через пару месяцев никто не вспомнит и не оценит.

На этом фоне мировой рекорд в брассе Жени Чикуновой — великое историческое свершение. На всю жизнь», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.