Кто выиграет тай-брейк и станет чемпионом мира по шахматам?

Сегодня, 30 апреля, завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем. Исход противостояния решится на тай-брейке.

Напомним, после 14 партий с классическим контролем времени в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем ничья – 7:7. Таким образом, чемпионом мира по шахматам станет гроссмейстер, который лучше играет в рапид и блиц. Начало первой партии тай-брейка — в 12:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто выиграет тай-брейк и станет чемпионом мира по шахматам?

Тай-брейк начнётся с четырёх партий в быстрые шахматы с контролем времени 25+10. В случае равного счёта последуют две партии с контролем 5+3. Если и они завершатся вничью, то будут проведены ещё один раз. Если снова не удастся выявить победителя, начнутся партии с контролем 3+2 до первой победы.