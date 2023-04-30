Финальный день битвы Яна Непомнящего и Дин Лижэня. Сегодня всё решится!

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Тай-брейк. Кто же заберёт корону? LIVE

Первая партия тай-брейка начнётся в 12:00 мск.

В воскресенье, 30 апреля, в Астане завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором за корону сражаются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Судьба титула решится на тай-брейке.

Соперники сыграли 14 партий с классическим контролем времени, но так и не выявили победителя. Ян в 14-й партии чёрными получил перевес, но не смог его реализовать. Счёт после «классики» остался равным, поэтому 17-м чемпионом мира станет шахматист, который лучше оппонента играет в рапид и блиц.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных решающих партий в быстрые шахматы и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за битвой вместе с нами!