Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Тай-брейк. Кто же заберёт корону? LIVE

Первая партия тай-брейка начнётся в 12:00 мск.
В воскресенье, 30 апреля, в Астане завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором за корону сражаются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Судьба титула решится на тай-брейке.
Соперники сыграли 14 партий с классическим контролем времени, но так и не выявили победителя. Ян в 14-й партии чёрными получил перевес, но не смог его реализовать. Счёт после «классики» остался равным, поэтому 17-м чемпионом мира станет шахматист, который лучше оппонента играет в рапид и блиц.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных решающих партий в быстрые шахматы и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за битвой вместе с нами!
Регламент тай-брейка в матче за звание чемпиона мира
В тай-брейке Непомнящий и Лижэнь сыграют четыре партии в рапид с контролем 25+10 (25 минут на партию + 10 секунд фишеровского добавления на ход, начиная с первого).
Если счёт останется ничейным, гроссмейстеры сыграют две партии в блиц с контролем 5+3. Если и после этого результат будет ничейным — ещё две партии в блиц.
В случае если счёт опять окажется равным, Непомнящий и Лижэнь сыграют партию в блиц с контролем 3+2. Если и здесь будет ничья, шахматисты меняются фигурами и играют до тех пор, пока кто-то из них не одержит победу.
Кстати, новый чемпион мира получит не только солидные призовые € 1,1 млн, но и уникальный трофей. Рассказываем о том, какой приз ждёт победителя матча за корону.
После 14 партий с классическим контролем времени счёт в матче между Непомнящим и Лижэнем равный. Поэтому новый чемпион мира будет определён по итогам тай-брейка — серии партий с укороченным контролем времени.
В 14-й партии российски и китайский гроссмейстер сыграли вничью, хотя Лижэнь ошибался, и у Непомнящего действительно были шансы добыть титул до тай-брейка. О том, как прошла партия, читайте в разборе Дмитрия Кряквина.
Добрый день, дорогие друзья! Уже сегодня в Астане определится новый чемпион мира по шахматам.
Первая партия тай-брейка начнётся в 12:00!
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