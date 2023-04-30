Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Статьи

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: онлайн-трансляция тай-брейка 30 апреля 2023

Матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Тай-брейк. Кто же заберёт корону? LIVE
Ангелина Николаева Михаил Чесалин
,
Ян Непомнящий, ЧМ-2023 по шахматам
Аудио-версия:
Комментарии
Финальный день битвы Яна Непомнящего и Дин Лижэня. Сегодня всё решится!

Первая партия тай-брейка начнётся в 12:00 мск.

В воскресенье, 30 апреля, в Астане завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023, в котором за корону сражаются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь. Судьба титула решится на тай-брейке.

Соперники сыграли 14 партий с классическим контролем времени, но так и не выявили победителя. Ян в 14-й партии чёрными получил перевес, но не смог его реализовать. Счёт после «классики» остался равным, поэтому 17-м чемпионом мира станет шахматист, который лучше оппонента играет в рапид и блиц.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финальных решающих партий в быстрые шахматы и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на доске и вокруг неё. Следите за битвой вместе с нами!

Расписание матча за звание чемпиона мира по шахматам - 2023
Регламент тай-брейка в матче за звание чемпиона мира
Live Ангелина Николаева

Регламент тай-брейка в матче за звание чемпиона мира

В тай-брейке Непомнящий и Лижэнь сыграют четыре партии в рапид с контролем 25+10 (25 минут на партию + 10 секунд фишеровского добавления на ход, начиная с первого).

Если счёт останется ничейным, гроссмейстеры сыграют две партии в блиц с контролем 5+3. Если и после этого результат будет ничейным — ещё две партии в блиц.

В случае если счёт опять окажется равным, Непомнящий и Лижэнь сыграют партию в блиц с контролем 3+2. Если и здесь будет ничья, шахматисты меняются фигурами и играют до тех пор, пока кто-то из них не одержит победу.

Материалы по теме
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь не сыграют «партию смерти». Что нужно знать о тай-брейке?
Ян Непомнящий и Дин Лижэнь не сыграют «партию смерти». Что нужно знать о тай-брейке?
09:22 Ангелина Николаева

Кстати, новый чемпион мира получит не только солидные призовые € 1,1 млн, но и уникальный трофей. Рассказываем о том, какой приз ждёт победителя матча за корону.

Материалы по теме
Новому шахматному чемпиону достанется уникальный трофей. У Магнуса Карлсена такого нет!
Фото
Новому шахматному чемпиону достанется уникальный трофей. У Магнуса Карлсена такого нет!
09:12 Ангелина Николаева

После 14 партий с классическим контролем времени счёт в матче между Непомнящим и Лижэнем равный. Поэтому новый чемпион мира будет определён по итогам тай-брейка — серии партий с укороченным контролем времени.

В 14-й партии российски и китайский гроссмейстер сыграли вничью, хотя Лижэнь ошибался, и у Непомнящего действительно были шансы добыть титул до тай-брейка. О том, как прошла партия, читайте в разборе Дмитрия Кряквина.

Материалы по теме
Непомнящий не смог пробить оборону китайца. Где же россиянин упустил свои шансы на победу?
Непомнящий не смог пробить оборону китайца. Где же россиянин упустил свои шансы на победу?
09:04 Ангелина Николаева

Добрый день, дорогие друзья! Уже сегодня в Астане определится новый чемпион мира по шахматам.

Первая партия тай-брейка начнётся в 12:00!

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023