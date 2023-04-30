«Оба игрока явно не в лучшей форме». Хоу Ифань оценила уровень шахмат в чемпионском матче

Четырёхкратная чемпионка мира по шахматам среди женщин китаянка Хоу Ифань высказалась о матче за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем.

«Лично я согласна, что уровень матча за звание чемпиона мира без Магнуса Карлсена, который отказался защищать свой титул, не высочайший, потому что сильнейший шахматист мира не играет. Сыгранные партии очень зрелищны, они хороши для привлечения болельщиков, для повышения популярности, но шахматный уровень – не самый высокий. Это, конечно, интересный матч, мы все, разумеется, за ним следим, но оба игрока явно не в лучшей форме.

В Китае очень много поклонников шахмат, и многие следят за этим матчем, потому что у нас ещё никогда не было чемпиона мира среди мужчин. Это большое событие для федерации, для команды. А что касается меня… Я надеялась, что оба шахматиста смогут показать лучшую игру», — сказала Ифань в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.