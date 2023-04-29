Ян Непомнящий и Дин Лижэнь не сыграют «партию смерти». Что нужно знать о тай-брейке?

Заключительная, 14-я партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем завершилась вничью. Россиянин не смог реализовать небольшое преимущество, поэтому 30 апреля гроссмейстеров ждёт тай-брейк – серия партий с укороченным контролем времени.

Тай-брейки не редкость для титульных матчей последних лет, но в этом году он будет особенным. Разбираемся в истории и современном регламенте.

Новые правила

Итак, чем в воскресенье будут заниматься Ян и Дин, чтобы выявить чемпиона?

Сначала гроссмейстеры сыграют четыре партии в рапид с контролем 25+10 (25 минут на партию + 10 секунд фишеровского добавления на ход, начиная с первого). Если после этих партий будет ничья – далее две партии в блиц с контролем 5+3, если выявить победителя вновь не удалось – ещё две партии в блиц с контролем 5+3. А вот дальше нововведения: если счёт опять равный, гроссмейстеры играют не «партию смерти» (у белых чуть больше времени, но их устраивает только победа), а одну партию в блиц с контролем 3+2. Цвет фигур определяется жребием. Если и здесь будет ничья, шахматисты меняются фигурами и играют до тех пор, пока кто-то из них не одержит победу.

Раньше в регламенте всегда была «партия смерти». По регламенту с армагеддоном тай-брейки играли Магнус Карлсен с Фабиано Каруаной в 2018-м и тот же Карлсен с Сергеем Карякиным в 2016-м. В обоих случаях матчи заканчивались ещё на стадии рапида. Каруану Магнус одолел, выиграв три партии, а вот с Карякиным пришлось побороться: две партии закончились вничью, а две – выиграл Магнус. До блица в матче не доходили и Вишванатан Ананд с Борисом Гельфандом. Их встреча завершилась победой индуса после рапида: три партии завершились вничью, а одна – победой Ананда.

Кто фаворит?

По текущему титульному матчу, по ходу которого Дин Лижэнь не раз попадал в цейтнот, может показаться, что в быстрых шахматах россиянину будет проще. Но не всё так однозначно. В рейтинге ФИДЕ по рапиду китаец сейчас занимает второе место, уступая всего 10 очков лидирующему Магнусу Карлсену. Непомнящий идёт лишь седьмым, проигрывая первому месту 78 очков.

В блице ситуация сложнее. Дин из-за коронавируса давно не играл с таким контролем на официальных соревнованиях, поэтому в текущем рейтинге его нет. Последний актуальный рейтинг – 2787 очков. И это буквально на шесть очков больше, чем у Яна, который сейчас занимает 11-е место в таблице ФИДЕ.

Если говорить о статистике личных встреч, Ян и Дин играли в быстрые шахматы между собой 26 раз, включая выставочные турниры. Девять встреч завершились вничью, а по победам у россиянина небольшое преимущество – 10:7.

«Мне нужно найти мотивацию»

А что же думают сами гроссмейстеры о предстоящем тай-брейке?

На пресс-конференции Ян и Дин были немногословны. Оно и понятно, 14-й партия была изнуряюще долгой и отняла много сил.

«Я сегодня уже немножко поиграл. Буду отдыхать», – ответил Непомнящий в ответ на вопрос, будет ли он играть какие-то тренировочные партии в рапид.

«Сегодня я не буду играть тренировочные партии перед рапидом. Мне нужно отдохнуть и найти мотивацию перед тай-брейком», – сказал Лижэнь.

Также оба шахматиста дали довольно сдержанные прогнозы по поводу тай-брейка. Лижэнь посетовал на то, что давно не играл с укороченным контролем в реальной жизни. Непомнящий в привычной ему манере был совсем немногословен: «Завтра всё и увидим», – ответил россиянин.

Кстати, из-за того, что матч перешёл на тай-брейк, будущий чемпион мира чуть потеряет в призовых. Вместо 60% от суммы призовых он получит 55%, то есть вместо 106 млн рублей по текущему курсу он заберёт примерно 97,2 млн рублей. Зато проигравший получит не 40%, а 45% от призового фонда. Может быть, дополнительные € 100 тыс. скрасят боль поражения.

Тай-брейк стартует в воскресенье, 30 апреля, в 12.00 по московскому времени. По итогам жеребьёвки Лижэнь начнёт первую партию в рапид белыми.