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Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка матча за шахматную корону

Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка матча за шахматную корону
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Сегодня, 30 апреля, завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. В первой партии тай-брейка шахматисты сыграли вничью.

Непомнящий играл чёрными фигурами. Партия завершилась на 35-м ходу. В следующей партии российский шахматист сыграет белыми фигурами.

Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Тай-брейк. Партия 1. Дин Лижэнь (Китай) - Ян Непомнящий (Россия)
30 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Дин Лижэнь
Окончено
1/2:1/2
Ян Непомнящий

Напомним, после 14 партий с классическим контролем времени в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем ничья – 7:7. Противостояние гроссмейстеров завершится на тай-брейке, который начнётся с четырёх партий в быстрые шахматы с контролем времени 25+10. В случае равного счёта последуют две партии с контролем 5+3. Если и они завершатся вничью, то будут проведены ещё один раз. Если снова не удастся выявить победителя, начнутся партии с контролем 3+2 до первой победы.

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