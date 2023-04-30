Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в первой партии тай-брейка матча за шахматную корону

Сегодня, 30 апреля, завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. В первой партии тай-брейка шахматисты сыграли вничью.
Непомнящий играл чёрными фигурами. Партия завершилась на 35-м ходу. В следующей партии российский шахматист сыграет белыми фигурами.
Напомним, после 14 партий с классическим контролем времени в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем ничья – 7:7. Противостояние гроссмейстеров завершится на тай-брейке, который начнётся с четырёх партий в быстрые шахматы с контролем времени 25+10. В случае равного счёта последуют две партии с контролем 5+3. Если и они завершатся вничью, то будут проведены ещё один раз. Если снова не удастся выявить победителя, начнутся партии с контролем 3+2 до первой победы.
- 30 апреля 2023
-
14:12
-
14:03
-
13:33
-
13:25
-
13:01
-
13:00
-
12:54
-
12:35
-
12:10
-
11:58
-
11:50
-
09:55
-
09:05
-
02:52
-
00:44
- 29 апреля 2023
-
23:01
-
22:51
-
22:23
-
21:35
-
20:35
-
20:15
-
20:04
-
19:42
-
19:27
-
19:12
-
19:05
-
18:37
-
18:04
-
17:52
-
17:34
-
17:31
-
13:50
-
13:25
-
13:00
-
12:42