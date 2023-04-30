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Непомнящий вновь сыграл вничью с Лижэнем в тай-брейке матча за шахматную корону

Непомнящий вновь сыграл вничью с Лижэнем в тай-брейке матча за шахматную корону
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Сегодня, 30 апреля, завершится матч за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем. Во второй партии тай-брейка шахматисты вновь сыграли вничью.

Российский гроссмейстер играл белыми фигурами. Вторая партия завершилась на 47-м ходу. Следующая партия, в которой Непомнящий сыграет чёрными фигурами, начнётся в ближайшее время.

Шахматы. ЧМ-2023. Астана, Казахстан
Тай-брейк. Партия 2. Ян Непомнящий (Россия) - Дин Лижэнь (Китай)
30 апреля 2023, воскресенье. 13:05 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1/2:1/2
Дин Лижэнь

Напомним, после 14 партий с классическим контролем времени в титульном матче между Непомнящим и Лижэнем ничья – 7:7. Противостояние гроссмейстеров завершится на тай-брейке, который начнётся с четырёх партий в быстрые шахматы с контролем времени 25+10. В случае равного счёта последуют две партии с контролем 5+3. Если и они завершатся вничью, то будут проведены ещё один раз. Если снова не удастся выявить победителя, начнутся партии с контролем 3+2 до первой победы.

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