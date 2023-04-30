Непомнящий: Лижэнь заставил меня сделать решающую ошибку в матче за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

«У меня были шансы. Наверное, нужно было брать своё в классических шахматах. Я был от этого в одном-двух точных ходах в 12-м и 14-м раундах. Но всё дошло до тай-брейка, и это была лотерея. Видимо, мой оппонент заставил меня сделать решающую ошибку.

Во второй партии у меня была отличная позиция, надо было более аккуратно распоряжаться преимуществом. А четвёртая партия была очень сложной. У чёрных была инициатива, но белые не рисковали, пока я не сделал ход с4. Но так бывает. Времени было мало у обоих игроков. После этого хода не получилось перестроиться. Может быть, объективно позиция у белых была не очень хорошей. Мне казалось, что белые были близки к победе. Я не мог представить, что белые могу проиграть эту позицию. Но, как оказалось, это возможно», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Напомним, исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский шахматист, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня. Китайский гроссмейстер стал 17-м чемпионом мира по шахматам.