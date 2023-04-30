Дин Лижэнь первым в истории Китая завоевал титул чемпиона мира по шахматам
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30-летний гроссмейстер Дин Лижэнь стал первым в истории представителем Китая, которому удалось одержать победу в матче за звание чемпиона мира.
Официально звание обладателя мировой шахматный короны присваивается с 1886 года.
В прошедшем матче за шахматную корону Лижэнь в упорной борьбе обыграл россиянина Яна Непомнящего. Исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка (14 классических партий так и не выявили победителя), в которой российский гроссмейстер, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Итоговый счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня.
Примечательно, что Лижэнь не выигрывал турнир претендентов. Он стал участником матча после отказа 16-го чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена защищать титул 2022 года.
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