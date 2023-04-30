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«Катастрофа». Тренер Непомнящего отреагировал на поражение в матче за мировую корону

«Катастрофа». Тренер Непомнящего отреагировал на поражение в матче за мировую корону
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Тренер Яна Непомнящего Сергей Кишнёв прокомментировал поражение российского гроссмейстера в матче за титул чемпиона мира с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

«Результат матча за шахматную корону — катастрофа для нас. Тай-брейк, как и весь матч, шёл очень хорошо. В первой партии Ян имел некоторые трудности, но придумал фактический ход и сделал ничью. Во второй партии имел преимущество, но сыграл немножко быстро и всё упустил. К своему ходу нужно было посерьёзнее отнестись, а он быстро его сделал. В третьей партии Дин Лижэнь отказался от борьбы — получилась ничья. В четвёртой Ян рискнул, и получилась очень сложная позиция, в которой он до конца пытался выиграть — у него было больше времени.

В итоге необоснованная игра на выигрыш привела к его поражению. Уж очень Непомнящий хотел выиграть последнюю партию. По его собственным словам, сделал всё, что мог. Получился близкий матч. В конце, когда в последней партии тай-брейка у соперника осталась минута, всё возможно. Так и получилось… К нашему сожалению, Ян проиграл.

Он держался, хорошо играл. Так бывает в спорте: кто-то выигрывает, а кто-то — проигрывает. Я не могу ему какие-то слова упрёка сказать, потому что он реально проиграл три партии: каждое поражение — это как маленькая смерть. Но после них восстанавливался и шёл вперёд. Соперник был очень упорный: ничего не дарил и бился до конца. И вот это упорство… Такое ощущение, что в этом матче вторым номером было играть легче, чем первым. Мы очень расстроены. Но надо принять это поражение и жить дальше», — сказал Кишнёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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